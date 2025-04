A Isola delle Femmine arriva il Water Festival il festival internazionale degli sport acquatici tra competizioni agonistiche e momenti di aggregazione

Da giovedì 1 a domenica 4 maggio nella spiaggia Isola delle Femmine in provincia di Palermo, si terrà il Water Festival, la kermesse sportiva con diverse competizioni agonistiche e amatoriali, con atleti provenienti da tutto il mondo.

Inoltre, sempre nell’ambito del Festival, domenica 4 maggio alle ore 13 a Mondello partirà “Wings For Life World Run”, la corsa globale (parte in tutto il mondo allo stesso orario) per sostenere la ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale.

Il Water Festival è un’esperienza che va oltre lo sport, è un modo di vivere il mare e la natura, dal 2018, il Festival, sta conquistando il cuore di appassionati, curiosi e professionisti degli sport acquatici, trasformandosi in un autentico momento di connessione, cultura ed energia condivisa di un’intera comunità che riunisce appassionati da tutto il mondo a Palermo. Gli sponsor della manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Isola delle Femmine e IOC UNESCO, sono: Ciurma, Redbull, Weroad e Lift Foils, official radio che seguirà tutto l’evento è Radio 101. Numerose le federazioni nazionali e internazionali coinvolte come la Federazione Italiana Surfing sci nautico e wakeboard e surf foil world tour.

Il Water Festival è un modo di vivere il mare e la natura, un’occasione per condividere le proprie passioni e vivere momenti di pura energia. Le giornate si apriranno con yoga all’alba sulla spiaggia, proseguiranno tra lezioni di SUP, e-foil, wing foil, surf, wakeboard, beach volley, beach tennis e tanti altri sport, e si concluderanno ballando al tramonto con i piedi scalzi sulla sabbia. Un ecosistema aperto a tutti: professionisti, principianti, curiosi e amanti del mare.

Il viaggio del Water Festival è iniziato nel 2018 con una piccola gara amatoriale di SUP, con circa venti partecipanti. Grazie alla visione di Vincenzo Michelucci, fondatore e anima del progetto, e al suo impegno costante, l’evento ha visto una crescita continua: nel 2019 i partecipanti sono raddoppiati, e nel 2023 si è ufficialmente affermato con un nuovo nome, una nuova identità e una community di circa 1.000 partecipanti e oltre 10.000 spettatori giornalieri. La magia del festival risiede proprio nella capacità di creare un ambiente inclusivo, dove sport, musica, cultura e divertimento si mescolano in un’unica grande festa.

Il festival non è solo una competizione, ma un momento di condivisione dove tutti possono partecipare, dai principianti agli atleti di livello internazionale, in un’atmosfera di pura energia e autenticità. Tra workshop, clinic, gare, eventi musicali e party sulla spiaggia, il Water Festival offre un’esperienza completa.

Il 2023 ha rappresentato il punto di svolta, dando al festival un’identità forte e uno sguardo rivolto all’Europa e oltre. “Tra cinque anni – dice Vincenzo Michelucci – sogno che il Water Festival diventi un punto di riferimento internazionale, un festival che le persone scelgono di vivere ogni anno per l’atmosfera, le sfide sportive e le emozioni condivise. Per chi sente il richiamo del mare, per chi cerca avventura, energia e autenticità, il Water Festival è il luogo dove tutto può cominciare. Non è solo sport, ma un’esperienza di vita”.

Qui il programma completo: https://waterfestival.it/pages/programma

