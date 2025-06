A Lanzada spettacolo e gare emozionanti nel secondo round del Campionato Italiano Trial 2025

Il ritorno del Campionato Italiano Trial a Lanzada, ridente località della Provincia di Sondrio, non ha tradito le attese.

Il secondo appuntamento stagionale ha offerto gare avvincenti e dall’elevato tasso tecnico-agonistico, richiamando nel weekend di gara di sabato 21 e domenica 22 giugno l’adesione complessiva di 131 trialisti da tutta Italia, compresi i giovanissimi del Campionato Italiano MiniTrial al loro primo impegno in gara previsto dal calendario nazionale. Una manifestazione riuscita grazie all’impeccabile lavoro organizzativo del Moto Club Lazzate, centrando l’intento di promuovere il territorio della Valmalenco all’insegna di sport, spettacolo e coinvolgimento per tutta la vallata.

SPETTACOLO SIN DALLA GIORNATA DI SABATO

L’inizio dell’estate è stato celebrato dal Campionato Italiano Trial con una spettacolare prima giornata di gara sabato 21 giugno, mitigata da condizioni metereologiche favorevoli che hanno richiamato un pubblico delle grandi occasioni, presenti in Valmalenco per assistere alle gesta dei migliori trialisti impegnati nelle classi Élite. Nella regina TR1 Matteo Grattarola (Beta Factory Trial) ha stabilito le distanze in termini di punteggio sin dal primo giro concluso con sole 6 penalità a referto, conquistando la vittoria a precedere un Luca Petrella (GASGAS) in progressione nell’arco della contesa e Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS) nuovamente sul podio. Sfuma la Top-3 per soli 3 punti per quanto concerne Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing), quarto a precedere nell’ordine Mattia Spreafico (GASGAS), Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) e Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport).

Nella TR2 indiscutibilmente Gabriele Saleri (Beta Team 3D) è stato il grande protagonista del sabato, interpretando al meglio il percorso di gara con un punteggio finale piuttosto basso, aggiudicandosi la vittoria con margine rispetto al primatista del primo round Cristian Bassi (Beta) ed un convincente David Magnolio (Beta). Conferma nella TR3 per il giovanissimo Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS), nuovamente uscito vincitore seppur di misura dal confronto con Daniele Tosini (GASGAS) e Matteo Bosis (GASGAS), discorso analogo nella TR3 125 con Daniel Cerutti (Beta) alla seconda affermazione consecutiva lasciando a 3 penalità Lapo Farolfi (GASGAS), ad 8 invece Giacomo Villari (Beta). Passando alla Femminile A, nuova affermazione per Andrea Sofia Rabino (Beta), sebbene sia stata impensierita da Alessia Bacchetta (GASGAS) che ha concluso a soli 3 punti dalla Campionessa in carica, con il podio completato sempre da Martina Gallieni (Sherco).

Classifiche di gara sabato 21 giugno

INTENSA DOMENICA DI GARA IN VALMALENCO

La seconda giornata di gara svoltasi domenica 22 giugno è stata vissuta all’insegna di sorprese e conferme. Non è cambiato il vincitore della top class TR1 con sempre Matteo Grattarola (Beta Factory Trial) primatista, centrando il terzo successo in tre gare, impreziosito da un superlativo secondo giro portato a termine con soli 3 punti di penalità. Al secondo posto riscatto per Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing), il quale ha preceduto un Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS) confermatosi sul podio a precedere nell’ordine Mattia Spreafico (GASGAS), Luca Petrella (GASGAS), Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) e Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport).

Nella TR2 altresì ha suggellato un weekend perfetto Gabriele Saleri (Beta Team 3D), artefice di una spettacolare doppietta, con il podio completato da Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing) e da Cristian Bassi (Beta). Leadership confermata nella TR3 da Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS), il quale ha avuto la meglio per sole 5 penalità su Matteo Bosis (GASGAS) con Daniele Tosini (GASGAS) terzo, discorso similare nella TR3 125 dei giovani da 14 a 21 anni d’età su moto 125cc di cilindrata con Daniel Cerutti (Beta) che ha calato il tris stagionale a scapito di Lapo Farolfi (GASGAS) e di Giacomo Villari (Beta). Nell’unica gara in programma nel fine settimana, la TR3 Open ha visto imporsi Emanuele Gilardini (Montesa) per un solo appoggio su Mirco Martelloni (Beta) e 5 lunghezze su Andrea Panteghini (Beta). Ad appannaggio di Stefano Donchi (TRRS) la TR4, seguito in questa prova da Francesco Vignola (TRRS) e da Roberto Anastasi (Montesa).

Nel Campionato Italiano Trial Femminile la graduatoria A non ha prodotto sostanziali cambiamenti con sempre Andrea Sofia Rabino (Beta) in trionfo, argento per Alessia Bacchetta (GASGAS), bronzo per Martina Gallieni (Sherco). Nella graduatoria B, le tre giovani trialiste hanno concluso racchiuse in soli 6 punti di penalità con la vittoria di Erica Bianchi (Beta) a precedere Alessia Nucifora (GASGAS) e Laia Pichler (TRRS).

Classifiche di gara domenica 22 giugno

Classifica di campionato dopo i primi 2 round

Il podio del Campionato Italiano Trial Femminile A

PRIMA GARA STAGIONALE DELL’ITALIANO MINITRIAL

Lanzada ha ospitato anche il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano MiniTrial 2025, accogliendo complessivamente 41 giovanissimi di almeno 8 anni di età al via nelle rispettive classi di appartenenza. Partendo dalla MiniTrial A, Federico Bonfanti (Beta) ha aperto con una perentoria vittoria la stagione 2025, regolando William Franzoni (GASGAS) e Lorenzo Acquistapace (Beta). Combattuta la MiniTrial B con soli 4 punti di distacco al termine della contesa tra il vincitore Giacomo Midali (Beta) ed il secondo classificato Tony Viero (Beta) con Eros Parravicini (Beta) terzo a completare il podio. In termini di punteggio si è registrato un clamoroso ex-aequo nella MiniTrial C tra Niccolò Capecchi (Beta) e Diego Mazzola (TRRS), classificati con quest’ordine con 38 penalità rispetto alle 47 di Gabriele Stecchetti (Beta). Nella MiniTrial Mono successo altresì di Matteo Mazzola (TRRS) con Giulia Canepaccio (Beta) seconda e Federico Gusmeroli (GASGAS) terzo, mentre la MiniTrial Entry riservata ai trialisti al loro esordio nella specialità si è imposto Giovanni Fondacaro (Beta) a precedere Filippo Fogliada (Beta) ed Ilaria Zonca (Beta).

Classifiche di gara Campionato Italiano MiniTrial a Lanzada

Classifica di campionato dopo il primo round

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La stagione 2025 del Campionato Italiano Trial è entrata definitivamente nel vivo e non osserva soste. Settimana prossima Asiago (Provincia di Vicenza) ospiterà il terzo round della serie tricolore ed il secondo per quanto concerne il Campionato Italiano MiniTrial, per un evento organizzato dal Moto Club Trial Altopiano Sette Comuni e due distinte giornate di gara tra sabato 28 e domenica 29 giugno.

Informazioni utili Campionato Italiano Trial ad Asiago

