Europeo Para Trap A Lonato del Garda tutto pronto per il primo Campionato Europeo di Para Trap Giovedì 29 settembre allenamenti ufficiali e cerimonia d’apertura, poi due giorni di gara e le finali

Lonato del Garda (ITA) – L’organizzazione del primo Campionato Europeo di Para Trap è l’ennesimo riconoscimento che l’Italia e la Federazione Italiana Tiro a Volo, da sempre pioniere del movimento del Tiro a Volo paralimpico, ricevono da WSPS (World Shooting Para Sport). Saranno infatti nuovamente le pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda a fare da palcoscenico di un altro grande evento targato World Shooting Para Sport e che, da domani 29 settembre fino a sabato 1 ottobre, ospiteranno tiratori provenienti da ben 15 nazioni in gara per i Titoli Continentali. In pedana gli Azzurri scelti dal Commissario Tecnico Benedetto Barberini per cercare, come sempre, di portare il più in alto possibile il Tricolore: Davide Fedrigucci, Oreste Lai, Fabrizio Menia, Paolo Bortolin, Fabrizio Cormons, Saverio Cuciti, Giorgio Fazzari, Gabriele Nanni, Francesco Nespeca e Giulia Vernata in gara per il Campionato Europeo e Davide Parrettini e Calogero Sansone per il Gran Prix Internazionale. Barberini sarà affiancato in questa avventura continentale dalla Vicepresidente FITAV Emanuela Croce Bonomi, madrina del Progetto Paralimpico, e dal Tecnico Federale Riccardo Rossi. Domani in programma gli allenamenti ufficiali e la cerimonia d’apertura che avrà il suo start alle 17.30, venerdì i primi 75 piattelli di gara e sabato altri 50 piattelli e a seguire e finali per le classificazioni funzionali PT1 (tiratori in carrozzina), PT2 (disabilità arti inferiori) e PT3 (disabilità arti superiori) a partire dalle ore 15.00. Il Commissario Tecnico Benedetto Barberini è soddisfatto dei suoi e di tutto il movimento del Para Trap nazionale e internazionale: “Sarà un Campionato Europeo all’insegna dell’impegno e di uno sguardo sempre rivolto al futuro. Il sogno di Los Angeles 2028 si avvicina sempre più e ogni gara serve a noi e a tutto il movimento del Tiro a Volo paralimpico per mettere un mattone in più a tutto il lavoro che abbiamo ben svolto finora. I miei ragazzi sono pronti, oggi li ho visti concentrati e con l’obiettivo di ben figurare sempre nel mirino, domani affronteremo gli allenamenti ufficiali con la stessa mentalità di oggi ma consapevoli che saremo già in gara. Spero che l’impegno, il sudore e i sacrifici messi in pedana fino a oggi da me, dai ragazzi e dallo staff federale possano portare al raggiungimento di medaglie importanti in una competizione di altissimo livello come quella che ci apprestiamo a vivere qui nel bellissimo scenario del Trap Concaverde di Lonato del Garda.” Contestualmente al Campionato Europeo ci sarà un Gran Prix Internazionale al quale parteciperanno tutti gli atleti paralimpici non ancora classificati, provenienti da 7 nazioni. Chi non potrà assistere dal vivo alla competizione direttamente dalle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda potrà sintonizzarsi su Rai Play dove verranno trasmesse le dirette tutte e tre le finali (PT1, PT2, PT3) a partire dalle 14.55 sino alle 17.30 e in differita la sera sul canale Rai Sport a partire dalle 21.30.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA TRAP

Categoria Sitting (PT1): Davide FEDRIGUCCI di Urbino (PU), Oreste LAI di Sestu (CA), Fabrizio MENIA di Forgaria nel Friuli (UD).

Categoria Standing (PT2 – PT3): Paolo BORTOLIN di Maniago (PN), Fabrizio CORMONS di San Felice Circeo (LT), Saverio CUCITI di Forte dei Marmi (LU), Giorgio FAZZARI di Lodi Vecchio (LO), Gabriele NANNI di Sala Bolognese (BO), Francesco NESPECA di Monteprandone (AP), Giulia VERNATA di Magione (PG).

Gran Prix Internazionale: Daniele PARRETTINI (PT1) di Castiglione del Lago (PG), Calogero SANSONE (PT3) di Casanova Lerrone (SV).

Commissario Tecnico: Benedetto Barberini.

Tecnico Federale: Riccardo Rossi.

PROGRAMMA GARA

Giovedì 29 settembre Allenamenti Ufficiali e Cerimonia d’Apertura

Venerdì 30 settembre Gara Para Trap (75 piattelli)

Sabato 1 ottobre Gara Para Trap Junior (50 piattelli)

Finali Para Trap a partire dalle 15.00

