A Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) la vittoria della 67° edizione del Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il 26enne lecchese Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) ha conquistato la vittoria nella 67ª edizione del Giro Ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria, svoltosi oggi, sabato 12 aprile.

Colnaghi, al primo successo stagionale, ha preceduto allo sprint i due compagni di fuga Davide Bais (Polti VisitMalta) e Lorenzo Mark Finn (Nazionale Italiana), con cui si era avvantaggiato a 20 km dal traguardo.

La gara, che ha preso il via da Bova Marina e si è conclusa sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, con l’organizzazione tecnica della Nuova Ciclistica Placci 2013 presieduta da Marco Selleri, si è sviluppata su un percorso di 183,3 chilometri con circa 1.800 metri di dislivello. Alla partenza si sono presentati 95 corridori effettivamente al via in rappresentanza di 14 squadre, inclusa la Nazionale Italiana guidata dal nuovo commissario tecnico Marco Villa, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo. Tra i partecipanti di spicco, il campione olimpico Elia Viviani, già vincitore a Reggio Calabria nel 2012, e giovani promesse come Lorenzo Mark Finn, campione del mondo Juniores nel 2024. ​



All’arrivo dei corridori, tra una folla festante di cittadini e appassionati, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, si è detto «entusiasta per la buona riuscita di un evento vissuto con grande orgoglio ed emozione. Da giorni – ha ricordato – la Città Metropolitana si è vestita a festa per farsi trovare pronta ad un appuntamento atteso con trepidazione ed entusiasmo. Sin dalla partenza, a Bova insieme a sindaco Andrea Zirilli, si sono subito avvertiti il calore e la passione che circondano questo importante giro ciclistico. Il paese ha risposto con gioia e lo stesso è accaduto in ognuno dei 30 borghi attraversati dai 183 chilometri di corsa».



«E’ una tradizione che si rinnova – ha spiegato Falcomatà – guardando, comunque, al futuro. Abbiamo bisogno di vetrine nazionali e internazionali che consentano di promuovere l’immagine della città, le sue bellezze paesaggistiche, naturali, architettoniche, storiche e culturali e, sicuramente, il Giro realizzato con la Federazione ciclistica italiana e la Lega ciclismo professionistico, rispetto al quale la Città Metropolitana ha fatto un fortissimo intervento, rientra senza dubbio fra questo genere di attività. Siamo molto contenti perché la città ha apprezzato, la cornice di pubblico è stata fantastica, abbiamo assistito ad un arrivo in volata e non potevamo, davvero, chiedere di meglio. Anche il tempo, poi, ha baciato questa splendida giornata. Naturalmente, proseguiremo in questa direzione».



Per Giovanni Latella, consigliere metropolitano delegato allo Sport, il ritorno del Giro «conferma l’unicità, lo spessore e l’altissimo livello della sola gara professionistica ormai rimasta nel Mezzogiorno». «È stata una bellissima emozione», ha commentato ripercorrendo tutte le tappe toccate dai ciclisti nel tragitto che ha percorso i borghi più suggestivi della jonica, della tirrenica e dell’Aspromonte. «In ogni paese – ha affermato Latella – la partecipazione è stata massiccia con tifosi, sportivi e curiosi intenti a vedere le gesta di chi, come Moser, Sarti, Coppi o Adorni hanno fatto in passato, oggi vuole contribuire a scrivere la storia del Giro della Città Metropolitana».

«Un ringraziamento è doveroso per il sindaco Giuseppe Falcomatà – ha concluso il consigliere – perché ha voluto sostenere fortemente questa gara che rappresenta un vero e proprio orgoglio per l’intero comprensorio metropolitano».



Roberto Pella, Presidente Lega Ciclismo Professionistico: “Ringrazio il CT Villa per aver accettato il mio invito, fatto a Siena, di portare la Nazionale e per aver selezionato una squadra effervescente e protagonista, con Viviani e giovani promesse. Tenevamo molto a questa corsa, quella più a sud tra le 21 della Coppa Italia delle Regioni“.



Marco Selleri, Presidente Nuova Ciclistica Placci 2013 che ha curato l’organizzazione tecnica con il proprio staff, gruppo di lavoro che come ExtraGiro ha organizzato anche i Campionati del Mondo di ciclismo a Imola nel 2020, nove Campionati italiani e sei edizioni del Giro d’Italia U23: “Abbiamo aiutato la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Lega Ciclismo Professionistico organizzando in poco tempo una classica del ciclismo italiano e del Sud come il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che già nel 2023 avevamo contribuito a far ripartire“.



Le parole di Luca Colnaghi dopo il traguardo: “Una vittoria che per me è una sorpresa – racconta il lecchese – vengo da un periodo non buono per via di una serie di traversie personali. Oggi ho sofferto, tenendo duro e mettendoci tutto il cuore per tener duro lungo la salita. Allo sprint sapevo di essere il più veloce ed ho fatto anche valere la mia esperienza per evitare sorprese da un talento come Finn”.



È il giovane ligure Lorenzo Mark Finn che commenta la sua prova: “Sono stato presente in ogni azione importante della corsa e sentivo di poter far bene. Peccato per lo sprint, ma Colnaghi era superiore. Un buon debutto in una corsa con i professionisti”.



La cronaca

La gara è partita alle 11 da Bova Marina con un ritmo sostenuto. Dopo circa 20 chilometri, un terzetto composto da Matteo Spreafico (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Tommaso Rigatti (Gragnano) e il finlandese Sampo Malinen (Monzon-Incolor-Gub) ha tentato l’attacco, guadagnando fino a 1’53” sul gruppo. Tuttavia, il gruppo principale ha mantenuto il controllo, riducendo progressivamente il distacco. All’inizio della salita di Piano Maschera, lunga 22 km con una pendenza media del 4%, il vantaggio dei fuggitivi si è ridotto a 45 secondi. A circa 5 km dalla vetta, il gruppo ha ripreso i battistrada, con Martin Marcellusi che ha scollinato per primo, seguito da Dennis Lock, Matteo Scalco e Nicolò Garibbo. Nella successiva discesa verso Taurianova, sei corridori hanno preso l’iniziativa: Lorenzo Mark Finn (Nazionale Italiana), Lorenzo Quartucci (Solution Tech-Vini Fantini), Filippo Magli, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Fernando Tercero (Polti VisitMalta) e Matteo Ambrosini (MBH Bank Ballan Csb). Questo gruppo ha guadagnato fino a 1’10” sul plotone. Superato l’abitato di Polistena, coperti 100 km di gara, il vantaggio dei sei attaccanti ha iniziato a diminuire sotto l’impulso delle squadre inseguitrici. I battistrada si rialzano, ad eccezione di Ambrosini che continua solitario nella sua azione con circa 40” di vantaggio a metà della salita del Monte Sant’Elia (salita di 5 km con pendenza media al 6% e punte al 10%). Nel tratto più duro, attaccano due portacolori della Nazionale Italiana, Lorenzo Mark Finn e Alessandro Fancellu, con Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), ma in cima si ricompatta un gruppo di una ventina di corridori. In discesa e pianura rientrano altri, fino a quando a 20 km dal traguardo Lorenzo Mark Finn (Nazionale Italiana) ci riprova, questa volta con Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Davide Bais (Polti VisitMalta). È l’azione decisiva: Colnaghi nello sprint a tre precede Bais e Finn; Marcellusi regola il drappello degli inseguitori per il quarto posto.



Il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresentava anche la terza prova della Coppa Italia delle Regioni, che ha tra i suoi partner, Castelli, Suzuki e Novo Nordisk – Official Health Partner. All’arrivo di ognuna delle 21 tappe della competizione maschile viene infatti allestito il “Novo Nordisk Health Village”. L’Health Village ospita diverse iniziative rivolte alla popolazione come le DrivingChange Arena, incontri con medici, associazioni pazienti, esponenti di istituzioni locali per discutere di salute, sport e benessere urbano, e screening cardio-metabolici, per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Con questa partnership prosegue l’impegno di Novo Nordisk sul territorio nell’ambito del programma Cities for Better Health su temi che coniugano sport, salute, qualità di vita e prevenzione; un progetto globale nato più di 10 anni fa e che vede l’Italia il network internazionale più avanzato nello studio dei determinanti della salute urbana.



Ordine d’arrivo:

1. Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 183,3 km in 4h17’38” alla media di 42,689 km/h

2. Davide Bais (Team Polti VisitMalta) s.t.

3. Lorenzo Mark Finn (Nazionale Italiana) s.t.

4. Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a 26″

5. Nicolò Garibbo (Nazionale Italiana) s.t.

6. Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) s.t.

7. Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.

8. Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.

9. Javier Serrano Rodriguez (Polti VisitMalta) s.t.

10. Matthew Kingston (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) s.t.



