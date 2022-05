A Marina di Ragusa, grandi applausi e  grandi risate con il Circo Sandra Orfei

Dal 27 maggio al 6 giugno, l’innovativo e tradizionale show Alta cavalleria, comicità, attrazioni esotiche e l’esclusiva dell’uomo cannone

Il circo e lo sfondo del mare, connubio magico, per lo show dai grandi applausi e dalle grandi risate, quello del Circo Sandra Orfei a Marina di Ragusa dal 27 maggio al 6 giugno. Tanta allegria, innovazione e tradizione, oltre due ore di sano e puro divertimento con le attrazioni del Circo Sandra Orfei di Equestre Vassallo. Dall’alta cavalleria all’esotico, dalla comicità alle acrobazie, alla giocoleria, all’esclusiva dell’uomo cannone, tutto in un quadro targato dal regista, Claudio Vassallo, sotto la direzione artistica di Sara Mateva. Uno spettacolo unico, capace di trasportarvi nell’atmosfera magica e surreale del circo, attraverso il connubio perfetto, tra circo tradizionale e teatro moderno.

Il Circo Sandra Orfei si trova in via Cavaliere Calabrese, contrada Castellana Vecchia. In programma i seguenti spettacoli: debutto venerdì 27 maggio, unico spettacolo, ore 21.00; tutti i giorni, due spettacoli, ore 17.30 e ore 21.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3479823503, oppure consultare la pagina Facebook “Circo sandra orfei di equestre vassallo”. Visita allo zoo, domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00. Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, mascherina da portare con sé.

La famiglia Vassallo presenta uno spettacolo di livello, che racchiude tradizione circense e modernità. A guidare lo show, presentato dall’elegante e distinto Jessy Franchetti, “Patti il Clown“, dalla scuola di recitazione di Londra, ci trasporterà nel magico mondo del circo con la leggenda del Clown, affiancato da artisti di calibro. In pista tra luci, colori, coreografie e musica: alta scuola di equitazione di Antani Romanov; numero acrobatico di grande abilità, il trapezio di Elis Togni; Sara Mateva, al cavo d’acciaio, premiata al Festival Internazionale del Circo di Latina: agilità e perfezione per Odette ai tessuti aerei; Antani Romanov, giocoleria a cavallo; maestoso il numero di leoni presentato da Francisco Hernandez ed ancora sfilata di animali esotici e l’ippopotamo Pippo; Claudio Vassallo e l’alta scuola di equitazione, premiato al Festival di Latina e alla Fieracavalli di Verona, approda in pista con il suo frisone Telepass: la donna laser e “l’uomo cannone“ con il suo volo pindarico, all’interno dello chapiteau. Gran finale con l’emozionante preghiera del clown, del grande Antonio de Curtis, interpretata da Patti e poi il gran finale con la luminosa parata degli artisti del Circo Sandra Orfei di Equestre Vassallo.

