A Marsala il Raduno Nazionale Bersaglieri. Presentata la 72^ edizione

Il sindaco Grillo: “Un evento straordinario che Marsala ha fortemente voluto. Sarà un’occasione, in concomitanza con le celebrazioni garibaldine, anche per promuovere la nostra città e le sue bellezze. Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo Bersaglieri e visitatori da ogni parte del Paese”.

Illustrato alla Stampa il programma del 72° Raduno Nazionale Bersaglieri, che si svolgerà a Marsala dall’8 all’11 Maggio 2025. Un evento ufficializzato lo scorso anno ad Ascoli Piceno – con il tradizionale passaggio del testimone alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – e che vedrà protagonisti le Autorità Regionali e Provinciali, nonché i Comuni trapanesi, tutti concordi a collaborare alla migliore riuscita del Raduno. Il sindaco Massimo Grillo, nel ringraziare il collega Marco Fioravanti (Ascoli) per gli auguri di buon lavoro rivolti alla Città di Marsala, ha affermato: “C’è molta attesa e tanto entusiasmo per questo appuntamento siciliano con i Bersaglieri. Lo si nota dalle prenotazioni alberghiere che sono già a pieno ritmo, nonché dal lavoro propedeutico che il Comitato organizzatore ha avviato, riscontrando già ampia partecipazione di fanfare e accompagnatori provenienti da tutta Italia. Sono certo che sarà un crescendo e siamo orgogliosi che l’evento coincida con le Manifestazioni Garibaldine che caratterizzano annualmente Marsala”. Di una “città accogliente, pulita, ordinata e con tanta vitalità” ha parlato il generale Giuseppenicola Tota, presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, aggiungendo che “ci saranno molte novità nell’edizione 2025, in cui coinvolgeremo i giovani studenti ma anche le famiglie, con le quali avremo interessanti momenti di incontro e confronto, evidenziando principi e valori che sono insiti nel Corpo dei Bersaglieri”. Poi, commosso, ha ricordato i tanti Bersaglieri caduti e quelli in missione in luoghi di guerra per ristabilire la pace. Sulla piena sintonia tra Giunta e Consiglio comunale si è soffermato il presidente Enzo Sturiano: “Un onore ospitare il Raduno, cui daremo tutto il sostegno istituzionale che merita. Sono certo che Marsala non farà mancare la sua calorosa accoglienza, consapevole che l’evento rilancerà l’immagine della città, con le sue bellezze culturali e paesaggistiche, sui circuiti mediatici nazionali”. Questo aspetto è stato particolarmente sottolineato dall’assessore Ignazio Bilardello che, assieme agli assessori Donatella Ingardia e Salvatore Agate, coordinerà la cabina di regia che affiancherà il Comitato organizzatore: “Ci aspettiamo positive ricadute dall’evento in termini turistici ed economici, tenuto conto anche del movimento generato nella precedente edizione di Ascoli. Una sorta di investimento a lungo termine, all’insegna della solidarietà e della condivisione di valori che l’Esercito, e in questo caso il Corpo dei Bersaglieri, custodisce”. Su numeri, iniziative, logistica è intervenuto il bersagliere Lorenzo Violante che, nella qualità di presidente del Comitato organizzatore, sente la responsabilità del lavoro che lo attende assieme al suo team: “Saremo nella città al centro del Mediterraneo e conto sulla collaborazione di tutti. Marsala vivrà l’emozione dell’arrivo del Medagliere del Corpo, sarà luogo di conferenze, villaggi espositivi, esibizioni. Prevediamo circa cinquanta Fanfare e un movimento di oltre 40 mila persone nelle quattro giornate di Raduno che si concluderà domenica 11 Maggio, con oltre duemila Bersaglieri che sfileranno per le vie cittadine”. La presentazione del programma, in mattinata, era stata preceduta da un incontro a Palazzo Municipale nel corso dei quali sono stati affrontati gli argomenti legati a logistica, finanziamenti (Il Libero Consorzio ha già deliberato il contributo e si attende quello della Regione Siciliana), incluse le risorse che giungeranno dagli sponsor privati.

Com. Stam. + foto