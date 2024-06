A Milano la presentazione della monografia dedicata alla vite ad alberello di Pantelleria che celebra il decennale del riconoscimento Unesco

Pantelleria, la perla nera del Mediterraneo, isola crocevia di popoli, eccellenze gastronomiche e paesaggi rurali unici, celebra il decimo anniversario del riconoscimento UNESCO de

“La pratica agricola tradizionale della coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria” patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, che copre 84 km² di superficie dell’isola e che svolge un ruolo cruciale nella tutela e promozione del patrimonio naturale e culturale di Pantelleria, insieme al Consorzio di Tutela Vini Doc Pantelleria e all’amministrazione comunale , garantisce sul territorio competenze amministrative, tecniche, scientifiche per mantenere in equilibrio il delicato ecosistema con l’obiettivo di proteggere non solo la vite ad alberello, ma anche la ricca biodiversità dell’isola.

Con questo intento sono state avviate numerose iniziative di promozione e divulgazione delle buone prassi che sull’isola hanno garantito un equilibrio perfetto tra uomo e natura tanto da diventare patrimonio dell’umanità. Il 2024 è l’anno dedicato alla celebrazione del decennale del riconoscimento, cominciata con una brillante partecipazione al Vinitaly di Verona, dove Pantelleria è stata protagonista con il suo prodotto simbolo: il Passito.

L’11 giugno a Parigi, presso la sede UNESCO, in occasione dell’Assemblea Generale degli Stati Parte della convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, l’ambasciatore Liborio Stellino, ha ricevuto la rappresentanza di Pantelleria per un evento che ha visto la partecipazione dei delegati dei patrimoni immateriali Unesco del mondo.

La prossima tappa sarà Milano, martedì 18 giugno alle ore 17.30 presso il centro Brera, in occasione della conferenza stampa di presentazione della monografia “Racconti di Vite”, realizzata dall’Ente Parco Isola di Pantelleria con la direzione di Italo Cucci, commissario straordinario dell’Ente Parco, che interverrà insieme alla direttrice Sonia Anelli, alla vice sindaca Adele Pineda, e al presidente del Consorzio Vini Doc Pantelleria, Benedetto Renda. Insieme racconteranno le esperienze e le testimonianze raccolte nell’esclusivo volume e, in anteprima, presenteranno il programma delle iniziative della settimana Unesco a Pantelleria, dal 13 al 19 settembre quando sarà la comunità pantesca protagonista dei festeggiamenti. Un invito a raggiungere l’isola, collegata con voli diretti sulle principali tratte nazionali, fino al mese di ottobre, grazie al modernissimo ed efficiente aeroporto; per entrare così nel vivo delle tradizioni e della cultura pantesca celebrando quell’umanità che la contraddistingue da secoli.

