A Milano l’assemblea di Lega Ciclismo Pella: “La Lega Ciclismo Ente solido impegnato nella crescita del movimento”

MILANO: Si è conclusa a Milano, alla presenza degli associati di Lega, l’assemblea annuale di Lega del Ciclismo Professionistico che ha sintetizzato il primo anno di attività ed ha aperto un confronto dinamico e partecipato sugli sviluppi futuri del movimento italiano.

Nel suo intervento, il presidente Roberto Pella, al tavolo con i vicepresidenti Giuseppe Saronni, Roberto Ciambetti e il Segretario Stefano Piccolo, ha tracciato il bilancio di un anno di attività intensa che ha posizionato la Lega sempre più al centro del tessuto istituzionale, territoriale, sportivo e sociale del Paese.

Pella ha voluto sottolineare l’importanza della coesione associativa e la forza che il neonato progetto Coppa Italia delle Regioni ha impresso a tutte le gare coinvolte. Tra queste, le corse femminili assumono una particolare rilevanza, anche a livello internazionale, grazie alla scelta innovativa di comparare i premi delle atlete alla categoria Pro Series, e il montepremi finale dei campionati.

“Abbiamo stretto alleanze strategiche con soggetti fondamentali del sistema Paese come la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Unioncamere e UNPLI. Sono pilastri che ci danno autorevolezza e stabilità”, ha dichiarato Pella, annunciando la firma imminente di nuovi protocolli con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e con Unione Province Italiane, “partner decisivi per lo sviluppo dell’attività sportiva, della cultura, della sicurezza e promozione dei territori”.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla valorizzazione dei Comuni attraverso contenuti televisivi dedicati – vere e proprie “cartoline” in onda durante le gare – e al tema cruciale della sicurezza stradale, anche alla luce della recente modifica all’articolo 9 del Codice della Strada avvenuta grazie all’approvazione della Legge Pella in materia di semplificazione organizzativa e autorizzazione delle gare. “Ringrazio i prefetti Sgalla e Amoroso per il supporto garantito durante tutto l’iter: con Regioni, Comuni e Province continueremo a lavorare per eventi sempre più sicuri”, ha aggiunto.

Tra i progetti in cantiere, la creazione di eventi come il Giro della Magna Grecia e il Giro della Sardegna, pensati per collegare territori e culture, anche oltre i confini italiani. “Vogliamo aprirci al mondo, coinvolgendo ambasciate e nuovi mercati, per attrarre sponsor e opportunità. Il nostro Paese ha una grande potenzialità attrattiva e dobbiamo impegnarci per far sì che torni ad essere il fulcro del ciclismo internazionale”.

L’assemblea è proseguita con una serie di interventi da parte degli associati e con le conclusioni del Presidente FCI, Cordiano Dagnoni. “Facciamo parte della stessa squadra, il mio rinnovato impegno va nella direzione della crescita del movimento. Anche il dinamismo della Lega va in questa direzione e possa contribuire sempre di più al raggiungimento di obiettivi comuni”.

“Il nostro è un gioco di squadra”, ha concluso Pella, ringraziando il direttivo, organizzatori, squadre, atleti, commissioni, RAI per la copertura televisiva, tutti i partner sostenitori.

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico