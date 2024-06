A Misano DL Racing conferma quattro Lambo nel SuperSport Series GT

Nel weekend del 23 giugno il team milanese riaccende i motori per il secondo round stagionale e dopo le vittorie colte al Mugello affida le Huracan ST Evo2 gestite in partnership con Krypton Motorsport a Salvaggio, Scauzillo-Loia, Santanocita-Marulla e Locanto (esordio stagionale nella serie). Le gare sabato alle 20.10 e domenica alle 16.35 in diretta sui canali web del campionato

Milano. Riaccende i motori il team DL Racing nel SuperSport Series GT, che nell’FX Racing Weekend del 23 giugno disputa il secondo round stagionale al Misano World Circuit. Alla prima tappa del Mugello la scuderia milanese ha inaugurato il 2024 con due perentorie vittorie e ora si presenta al via dell’appuntamento sul circuito romagnolo confermando ben quattro Lamborghini Huracan ST Evo2, sempre tecnicamente supportate dalla bresciana Krypton Motorsport. Riflettori puntati sul portacolori Alessio Salvaggio, il 19enne pilota ennese che all’esordio nelle corse GT nel precedente round ha conquistato la vittoria in gara 1 e il quarto posto in gara 2, issandosi in vetta alla serie nazionale. Vincitore di gara 2 del Mugello, in casa, fu quindi il driver toscano Niccolò Loia, che anche a Misano Adriatico condividerà la “Lambo” in equipaggio con il 17enne casertano Alessio Scauzillo, a sua volta terzo al Mugello in gara 1. Altra formazione doppia è quella formata dai due piloti romani Marco Santanocita e Matteo Marulla, che invece, senza colpe, all’esordio stagionale sono rimasti coinvolti in un contatto che li ha costretti al ritiro. La new-entry di Misano è Diego Locanto, il pilota e team principal della stessa DL Racing che completa il poker al via nei colori della scuderia.

Il weekend SuperSport Series GT inizia venerdì 21 giugno con tre prove libere da 25 minuti (alle 9.55, 14.55 e 17.35). Sabato le qualifiche si disputano alle 11.20 e gara 1 serale va in scena alle 20.10. Finale domenica con gara 2 alle 16.35. Entrambe sulla distanza di 25 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend, sul sito del campionato e su LiveGP.it e durante il fine settimana saranno disponibili anche una serie di dirette con interviste e approfondimenti ai piloti.

Il team principal e pilota Locanto dichiara alla vigilia di Misano: “Sarà un weekend difficile, le caratteristiche del circuito sono più favorevoli alle Porsche, che riescono a sfruttare di più la guida sui cordoli., quindi dovremo mettercela tutta, anche in considerazione del fatto che ci saranno più GT al via rispetto al Mugello visto che, seppure con classifiche separate, concorreranno insieme due diverse serie con tutte le incognite che ne derivano. La nostra squadra è preparata, veniamo da alcuni successi importanti sia nel SuperSport Series GT sia nel Campionato Italiano e cercheremo in ogni modo di portare a casa punti pesanti in ottica titolo e anche Marulla-Santanocita avranno la possibilità di rifarsi e inaugurare davvero la stagione dopo la sfortunata prova del Mugello”.

SuperSport Series 2024: 24 marzo Mugello; 23 giugno Misano; 7 luglio (tbc) Imola; 1° settembre Vallelunga; 10 novembre Misano.

