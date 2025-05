A Modica la mostra-evento su Banksy. Oltre 100 opere esposte per scoprire il “realismo capitalista”

Arriva a Modica l’arte dirompente di Banksy. Dal 31 maggio al 2 novembre, l’ex Convento del Carmine di Modica accoglierà una delle mostre più attese della stagione culturale siciliana: “Banksy – Realismo Capitalista”,

curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi, in sinergia con il quotidiano La Sicilia – Domenico Sanfilippo Editore, la DSE Pubblicità, CSAB Uniroma3 – Fondazione Centro Studi Archivio Banksy, con il sostegno della Regione, dell’Ars, del Libero Consorzio di Ragusa e del Comune di Modica e la collaborazione di Enjoy Barocco.

Oltre cento opere, documenti, video e materiali originali comporranno un percorso espositivo che getta nuova luce sul fenomeno Banksy, tra gli artisti più influenti e discussi del nostro tempo, esponente della street art la cui vera identità resta sconosciuta. Il suo tratto iconico, sarcastico e profondamente critico attraversa con forza le contraddizioni del mondo contemporaneo, restituendole con immagini capaci di parlare al grande pubblico e agli addetti ai lavori. Un artista che ha fatto del muro il suo manifesto e dell’anonimato il suo stile, trasformando l’arte urbana in un linguaggio universale. La mostra rappresenta un’indagine critica e scientifica sull’opera di Banksy, basata su un approccio indipendente e interdisciplinare. Ispirata all’omonimo saggio del filosofo Mark Fisher, l’esposizione racconta un mondo dove il futuro sembra scomparso, sostituito da un eterno presente dominato dal consumo, dalla disuguaglianza e dall’illusione della libertà. “Crediamo che il successo inclusivo di Banksy – spiegano i curatori Stefano Antonelli e Gianluca Marziani – nasca dalla capacità di rappresentare e simbolizzare il paesaggio emotivo prodotto da un certo sguardo sentimentale su un particolare tipo di realismo, ormai senza futuro, cinicamente basato sul senso di un eterno presente che spoglia il mondo di qualsiasi illusione per mostrarlo “per quello che è”, e il pubblico sembra in grado di riconoscere un mondo presentato per quello che è, nonostante si ostini a volerlo pensare migliore di quello che è”.

“Banksy – Realismo Capitalista” si inserisce in un più ampio percorso decennale di valorizzazione della cultura figurativa contemporanea portato avanti dalla Fondazione Teatro Garibaldi, contribuendo ad ampliare l’offerta culturale con proposte di respiro internazionale, come quella dello scorso anno dedicata a Andy Warhol. L’iniziativa rende inoltre la cittadina di Modica, perla del barocco e patrimonio dell’Umanità UNESCO, un ulteriore polo di attrazione artistica e turistica, particolarmente prezioso nei mesi estivi. “La mostra offre un’occasione rara per confrontarsi con un artista che, pur restando nascosto, ha influenzato profondamente l’immaginario visivo globale – affermano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione – Le sue opere realizzate in modo clandestino sui muri di molte città nel mondo, esplicitano una dimensione collettiva e popolare dell’arte, che oscilla tra la denuncia dei mali e delle contraddizioni in tutti i continenti e della speranza di un mondo migliore”.

Nello spazio “MARF”, presso l’ex Convento del Carmine di Modica, nella centralissima Piazza Matteotti, da sabato 31 maggio, ore 16/20, fino a domenica 2 novembre, le opere più celebri di Banksy, da “Girl with Balloon” a “Love is in the Air”, fino a “Bomb Hugger” e “Love Rat”, condurranno lo spettatore in un viaggio che interroga il potere, la guerra, il capitalismo, l’ambiente e la comunicazione. Con uno stile diretto e privo di filtri, Banksy mette a nudo il reale per quello che è: spietato, ironico, talvolta tragico, ma sempre riconoscibile. A colpire nell’opera di Banksy è la sua capacità di usare un linguaggio immediato ma stratificato, che accosta ironia e tragedia, gioco e critica sociale. La sua è un’arte che “esce dallo studio” per diventare collettiva, urbana, globale. Una forza interpretativa che non si limita a reagire, ma incide direttamente sul tessuto sociale. Come sottolinea Paolo Nifosì, consulente per le arti visive della fondazione: “Banksy torna al reale, come fecero Masaccio, Caravaggio, Picasso, Warhol. Ma lo fa parlando dell’oggi, delle guerre, dei migranti, delle ingiustizie, usando ogni registro espressivo a disposizione. La sua arte è linguaggio immediato, azzeramento dell’estetismo, una critica radicale al capitalismo. Ma forse c’è spazio anche per la speranza, racchiusa nell’innocenza di una bambina che fa volare un palloncino rosso a forma di cuore”. Un appuntamento di grande rilievo che vede a supporto varie aziende e realtà locali: presenting sponsor Mutika EMC, main sponsor Conad e Polara, sponsor Gruppo Zaccaria e Antonino Leone & figli, partner Dal Vivo Produzioni, sponsor tecnici Galleria Lo Magno e Axio Group.

La mostra è esito di un progetto scientifico, critico ed interpretativo indipendente, ideato, curato e finanziato fuori dalla sfera d’influenza dell’artista. Banksy non è coinvolto nell’ideazione e progettazione della mostra e non ha fornito supporto o opere provenienti dalla collezione di SAM | Museo delle Arti e delle Espressioni Urbane. Il progetto espositivo, testi e immagini del catalogo, ogni opera, documento o materiale presente in mostra, sono stati supervisionati, verificati per accuratezza e autenticità e approvati per conto di Banksy da Pest Control Office ltd. Info sul sito web. www.fondazioneteatrogaribaldi.com e biglietteria online su ciaoticket.

