A Mondello marsalesi in evidenza con Catalano e Ferracane ai Tricolori windsurfer Domenica 19 maggio l’assegnazione delle medaglie all’Albaria

Entra nelle battute finali il 50° campionato italiano della Classe Windsurfer di scena fino a domenica 19 maggio presso l’Albaria che si sta avvalendo della collaborazione del Roggero dl Lauria.

Si tratta dell’importante evento che precede i Campionati Europei a Torbole sul lago di Garda dell’11-16 giugno. Sempre quest’anno dal 16 al 22 settembre ci saranno i Campionati del Mondo in Spagna (Costa Brava).

Una giornata che ha visto particolarmente in luce i surfisti marsalesi dopo le prove di course race e slalom non supportate da venti costanti, tanto da ridurre il programma di gare. Una sola la prova di course race che fa classifica assieme alle tre concluse ieri (17 maggio). Nella categoria leggeri il romano Andrea Marchesi viaggia in testa, mentre nella classifica provvisoria ha perso la seconda posizione lo junior palermitano Federico Longo, superato da Mario Valdivieso di Palinuro. Nei medio-leggeri continua il testa a testa tra il francese (fuori classifica per il Tricolore) Eric Belot e il portacolori dell’Albaria Marco Casagrande, con terzo incomodo Alberto Buzzanca (Albaria).

Con un solo punto di vantaggio il sorprendente marsalese della Canottieri, Silvio Catalano comanda la classifica dei medio-pesanti davanti al fuoriclasse toscano, Alessandro Torzoni, campione in carica. E’ balzato al terzo posto Antonino Cangemi del Circolo Velico Sferracavallo. Infine tra i pesanti non cede il comando Alessandro Alberti, palermitano del Clubino del Mare. Tiene dietro il tre volte olimpico, Riccardo Giordano, autentico emblema del club Albaria. Mantiene il terzo posto, Paco Cottone, altro atleta del club di casa.

Viaggia in solitudine dopo il quarto primo posto di fila, la marsalese Bruna Ferracane, campionessa mondiale e italiana in carica. La surfista dell’Albaria distacca di quattro punti la giovanissima palermitana Sara Costantino del Lauria e di 7 punti l’altra palermitana Giada Zalapì. La marsalese ha inoltre vinto la gara dello slalom ed il titolo tricolore di specialità precedendo Katerina Babikova e la romana Benedetta Barone.

Invece sono in corso di svolgimento le batterie delle prove di slalom maschile.

Un giorno di festa quest’oggi al club Albaria per la notizia del rientro in Italia da Miami di Chico Forti, tra i pionieri italiani delle tavole a vela. Dirigenti e soci del sodalizio palermitano e i numerosi partecipanti al campionato italiano windsurf in corso nel golfo di Mondello hanno salutato con una ovazione l’atterraggio all’aeroporto di Pratica di Mare del 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida. Forti, da surfista, è stato per parecchi anni tra i protagonisti degli appuntamenti internazionali di tavole a vela organizzati a Palermo dal circolo oggi presieduto da Alessandro La Monica. Le sue foto sul windsurf accompagnano la più che quarantennale vita del club di Mondello e un mega poster di Chico sulla tavola, con la sfondo dei monti che circondano Mondello, troneggia sulla terrazza dell’Albaria con vista mare.

Com. Stam. + foto

Riccardo Giordano by Salvo Militello