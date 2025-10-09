A Morgex appuntamento con il Trofeo delle Regioni e gli Internazionali d’Italia Trial 2025

In Valle d’Aosta un weekend interamente all’insegna delle due ruote trialistiche. Tra i Comuni di Morgex e La Salle, sabato 11 e domenica 12 ottobre andranno in scena rispettivamente gli Internazionali d’Italia Trial e l’edizione 2025 del Trofeo delle Regioni Trial “Memorial Diego Bosis”.

Con l’organizzazione del locale Moto Club Valdigne Mont Blanc, due eventi richiameranno trialisti di comprovata esperienza nazionale ed internazionale per quello che si prospetta come un fine settimana di festa per tutti i presenti, accomunati dalla passione per la specialità.

PRIMA EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA TRIAL

Novità 2025, sabato 11 ottobre a partire dalle 13:00 si svolgerà la prima edizione degli Internazionali d’Italia Trial. Una competizione aperta ai migliori trialisti italiani e stranieri delle classi TR1, TR2 e Femminile A, a confronto in un percorso selettivo e dall’elevato tasso tecnico volto ad impreziosire ulteriormente una stagione ricca di eventi per tutto il movimento.

DI SCENA IL TROFEO DELLE REGIONI TRIAL “MEMORIAL DIEGO BOSIS”

Conclusi gli Internazionali d’Italia, alle 17:00 di sabato il centro di Morgex verrà animato dalla sfilata delle squadre attese protagoniste l’indomani del Trofeo delle Regioni Trial “Memorial Diego Bosis”. Intitolato al compianto ed indimenticabile Diego Bosis, il Trofeo delle Regioni è riservato alle squadre designate dal Comitato Regionale o dai Moto Club di appartenenza. Ciascuna regione partecipante potrà schierare, nella graduatoria del Trial delle Regioni, fino ad un massimo di quattro piloti di quattro differenti classi in base al ranking nazionale. Parallelamente alla graduatoria del Trial delle Regioni, concorreranno anche i trialisti iscritti alla Coppa delle Regioni, Coppa delle Regioni Giovani, Coppa delle Regioni Vintage e Coppa delle Regioni Club.

COSÌ NEL 2024

Nell’edizione 2024 svoltasi a Matelica si presentarono complessivamente 38 distinte formazioni con la Lombardia nuovamente in trionfo nel Trial delle Regioni a precedere Piemonte e Valle d’Aosta. Il Piemonte si aggiudicò altresì il primato nella Coppa delle Regioni e nella Coppa delle Regioni Giovani, mentre la squadra della Provincia Autonoma di Trento riuscì a spuntarla nell’ambita Coppa delle Regioni Vintage con il Moto Club Garganella primatista della Coppa delle Regioni Club.

La squadra della Valle d’Aosta impegnata al Trial delle Regioni 2024 foto FMI

IL PROGRAMMA A MORGEX

Sabato 11 ottobre a partire dalle 13:00 avrà inizio la gara degli Internazionali d’Italia Trial, seguita alle 17:00 dalla consueta presentazione con annessa sfilata delle squadre partecipanti al Trofeo delle Regioni in centro a Morgex. L’indomani alle 8:00 il via alla sfida tra le compagini regionali e dei Club di tutta Italia, con la conclusione prevista intorno le 16:00. Sul sito web ufficiale (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al sistema TrialGo.

Timetable

Race Program

Mappa Zone di gara

Mappa Piano Gestione Ambientale

Classifiche LIVE

Com. Stam. + foto