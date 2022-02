A Muscat oggi allenamenti ufficiali, domani la gara Il Presidente Rossi e la Squadra ricevuti dall’Ambasciatore Federica Favi

Muscat (OMA) – Dopo due giorni di acclimatamento, sulle pedane omanite di Muscat oggi si sono svolti gli allenamenti ufficiali di Trap e Skeet in vista della gara che inizierà domani.

Soddisfatti dell’avvicinamento alla gara i due Commissari Tecnici, Rodolfo Viganò per il Trap e Andrea Filippetti per lo Skeet, che non mancheranno di sfruttare questa occasione per testare le rispettive squadre durante una competizione internazionale.

In pedana per prepararsi al meglio alla gara oggi sono scesi per la Fossa Olimpica Isabella Cristiani (Marina Militare), Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre), Gaia Ragazzini (Carabinieri), Luca Miotto (Carabinieri), Teo Petroni (Marina Militare) e Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro), mentre per lo Skeet Sara Bongini (Fiamme Oro), Chiara Di Marziantonio (Esercito), Simona Scocchetti (Esercito), Emanuele Fuso (Esercito) e Aniello Trinchese (Esercito).

Al termine degli allenamenti le Squadre con il Presidente Federale Luciano Rossi ed il Consigliere Nazionale Fiorenzo De Rosa sono stati ricevuti dall’Ambasciatore Italiano in Oman S.E. Federica Favi.

“E’ stato per noi un grande onore essere ricevuti dall’Ambasciatore Italiano – ha commentato Rossi al termine dell’incontro – Stamattina, prima di far visita ai nostri atleti sul campo di gara, ho incontrato anche il Capo di Stato Maggiore dell’Oman e Presidente della Federazione omanita di Tiro, il Vice Ammiraglio Abdullah bin Khamis Al Raeesi, incontro molto importante e produttivo per il futuro dei nostri rapporti e per le manifestazioni che seguiranno qui in Oman”.

Il programma della gara prevede 75 lanci per tutti domani e 50 lanci con le finali individuali per mercoledì 2 marzo. Giovedì 3 marzo toccherà alla gara del Mixed team che concluderà la competizione amichevole.

Com. Stam.

Oman – Allenamenti Ufficiali Trap