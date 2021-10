Il 07/08 ottobre 2021 e visto il grande successo in replica il 04/05 novembre 2021, al Dog Park Campus di Ottaviano sarà presente un’eccellenza della cinofilia a livello internazionale ossia Ivan Schmidt (Svizzera/Italia), Docente Accreditato ENCI e Certified Dog Trainer Professional , Docente Accademico in tutta Europa, in particolare in Italia e Spagna, dove ha insegnato tecniche di rieducazione comportamentale in una delle più rinomate accademie di formazione cinofila, ossia la Bocalan di Madrid (ES).

Ivan Schmidt è anche tra le figure di spicco nella disciplina del K9 Mantrailing, già in prima linea nelle ricerche di Yara Gambirasio e delle gemelline Shepp in Svizzera, per citarne alcuni e Vincitore del Premio Internazionale del Cane nel 2018.

Considerato uno dei massimi esperti in educazione e rieducazione comportamentale a livello europeo, sarà presente in Campania, per due giornate di “Dog Training”, dove proprietari di cani, potranno usufruire delle sue competenze per valutazioni comportamentali, addestramento e risoluzione di problemi comportamentali quali aggressività o fobie oppure lavorare sull’indifferenza e rifiuto alle esche e bocconi avvelenati, piaga quest’ultima, sempre più frequente. Grazie alle sue tecniche di lavoro – Ivan Schmidt – ha permesso il recupero e il reinserimento di centinaia di cani destinati eutanasia, somministrazione di psicofarmaci o isolatamente in canile.

Com. Stam.