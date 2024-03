Tiro a Volo Paralimpico A New Delhi oro per Fedrigucci e Nanni, d’argento Lecca Per Nanni anche la coccarda del nuovo primato mondiale

New Delhi (IND) – La Coppa del Mondo WSPS (World Shooting Para-Sport) di New Delhi si è chiusa con l’Italia che ha dominato la classifica dei tiratori in carrozzina, con l’oro di Davide Fedrigucci e l’argento di Sandro Lecca, e quella dei tiratori con disabilità agli arti superiori, grazie all’oro con nuovo record del mondo di Gabriele Nanni.

Partendo dalla classifica dei PT1, quella dei tiratori in carrozzina, Fedrigucci ha meritato l’ingresso in finale con 105/125, punteggio migliore delle qualificazioni. Nella serie decisiva il marchigiano di Urbino, portacolori delle Fiamme Oro, si è messo da subito al comando del sestetto dei migliori e non ha più abbandonato la guida fino alla vittoria, conseguita con 33/50. Da applausi anche la prestazione di Lecca di Settimo San Pietro (CA). Sesto nelle qualificazioni con 84/125, il portacolori del Gruppo Paralimpico della Difesa ha dato il meglio di se agguantando la medaglia d’argento con 31/50.

Per quanto riguarda la classifica dei PT3, quella dei tiratori con disabilità agli arti inferiori, come anticipato Nanni non ha avuto rivali. L’emiliano-romagnolo di Sala Bolognese, in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, si è imposto nelle qualificazioni con 109/125 ed in finale si è addirittura superato meritandosi la medaglia d’oro con il punteggio di 43/50, nuovo Record del Mondo. Giù dal podio per un soffio è rimasto il milanese Giancarlo Cosio, quinto in qualificazione con 68/125 e poi quarto in finale con 22/35.

A bocca asciutta, invece, sono rimasti gli azzurri in gara nella classifica dei PT2, quella riservata ai tiratori con disabilità agli arti inferiori.

Ad avvicinarsi maggiormente al podio è stato Fabrizio Cormons (Fiamme Oro) di San Felice Circeo (LT), quinto in qualificazione con 108/125 e quinto in finale con 18/30. Fuori dalla finale Massimo Lanza di Rometta (ME), settimo assoluto con 100/125.

RISULTATI

PT1: 1° Davide FEDRIGUCCI (ITA) 105/125 – 33/50; 32° Sandro LECCA (ITA) 84/125 – 31/50; 3° Mohammed ALHEBSI (UAE) 104/125 – 23/40.

PT2: 1° Filip MARINOV (SVK) 119/125 – 42/50; 2° Ignacio Javier OLORIZ SANZ (ESP) 112/125 (+4) – 41/50; 3° Miroslav LIDINSKY (CZE) 112/125 (+5) – 31/40; 5° Fabrizio CORMONS (ITA) 108/125 – 18/30; 7° Massimo LANZA (ITA) 100/125.

PT3: 1° Gabriele NANNI (ITA) 109/125 – 43/50; 2° Ahmad BUHALEEBA (UAE) 107/125 – 35/50; 3° Aleksei PASTERNAK (NPA) 103/125 – 26/40; 4° Giancarlo COSIO (ITA) 68/125 – 22/35.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA-TRAP

PT1: Davide Fedrigucci (Fiamme Oro) di Urbino; Sandro Lecca (Gruppo Paralimpico della Difesa) di Settimo San Pietro (CA);

PT2: Fabrizio Cormons (Fiamme Oro) di San Felice Circeo (LT); Massimo Lanza di Rometta (ME);

PT3: Giancarlo Cosio di Milano; Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO);

Tecnico: Riccardo Rossi.

Medico: Sandro Polsinelli.

