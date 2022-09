A Osijek inizia il Mondiale, in palio i Titoli Iridati e le Carte Olimpiche per Parigi 2024

Da oggi in raduno a Porpetto la Squadra Junior di Trap del CT Daniele Di Spigno. Osijek (CRO) – Per l’Italia del Tiro a Volo il Campionato del Mondo 2022 di Fossa Olimpica e Skeet inizia oggi con il raduno pre partenza per Osijek (CRO) della Squadra Azzurra Junior di Trap guidata dal Commissario Tecnico Daniele Di Spigno, al lavoro sulle pedane del Tav Porpetto (UD) fino a domenica mattina.

Saranno gli azzurrini, infatti, ad aprire la Rassegna Iridata con la gara individuale. Oltre ai Titoli di Campione del Mondo, in palio solo per i Senior ci saranno anche le Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024. In tale i pass in palio sono 8, due per ogni finale individuale di entrambe le specialità. L’Italia si presenterà in pedana forte delle due Carte conquistate al recente Campionato Europeo di Larnaca (CYP) da Silvana Stanco (Fiamme Gialle) per il Trap Femminile e da Luigi Lodde (Esercito) per lo Skeet Maschile.

Come anticipato, l’onore dell’apertura spetterà agli Junior di Fossa Olimpica, che arriveranno ad Osijek nel pomeriggio di oggi. IL CT, accompagnato nella trasferta dal Preparatore Atletico Carlo Alberto Zandomeneghi, ha scelto di schierare in pedana Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA), Gianmarco Barletto (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA) e Emanuele Iezzi di Manoppello (PE) al maschile e Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni, Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) e Marika Patera di Cento (FE) al femminile.

Martedì 20 settembre scenderanno in pedana per quelli ufficiali e mercoledì 21 settembre inizierà la gara con i primi 75 piattelli.

Il lungo e impegnativo Campionato del Mondo 2022 proseguirà con le gare della Fossa Olimpica Senior a partire da domenica 25 settembre. Con il Direttore Tecnico Nazionale Albano Pera partiranno per la Croazia Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) e Marco Correzzola di Merlana (PD) per la squadra maschile e Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) e Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) per quella femminile.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP JUNIOR

Men: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA); Gianmarco Barletto (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Marco Correzzola di Merlana (PD).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Martedì 20 Settembre Allenamenti Ufficiali Trap Junior

Mercoledì 21 Settembre Gara Trap Junior M e F (75 piattelli)

Giovedì 22 Settembre Gara Trap Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Trap Junior F

15:30 Semifinali e Finale Trap Junior M

Venerdì 23 Settembre Gara Mixed Team Trap Junior

15:45 Medal Matches Mixed Team Trap Junior

Sabato 24 Settembre Gara Team Trap Junior M e F

15:30 Medal Matches Team Trap Junior F

16:30 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 25 Settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Lunedì 26 Settembre Gara Trap M e F (50 piattelli)

Martedì 27 Settembre Gara Trap M e F (50 piattelli)

Mercoledì 28 Settembre Gara Trap M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Trap F

16:00 Semifinali e Finale Trap M

Giovedì 29 Settembre Gara Mixed Team Trap

15:45 Medal Matches Mixed Team Trap

Venerdì 30 Settembre Gara Team Trap M e F

16:00 Medal Matches Team Trap F

17:10 Medal Matches Team Trap M

Sabato 01 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Domenica 02 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Lunedì 03 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:30 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Martedì 04 Ottobre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:45 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Mercoledì 05 Ottobre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Giovedì 06 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 07 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Sabato 08 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Domenica 09 Ottobre Gara Skeet M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Skeet F

16:00 Semifinali e Finale Skeet M

Lunedì 10 Ottobre Gara Mixed Team Skeet

16.15 Medal Matches Mixed Team Skeet

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:20 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M

