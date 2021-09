Il giornalismo musicale si ritrova a Faenza il 6° ‘Forum del Giornalismo Musicale’ il 2 e 3 ottobre al MEI, con incontri, seminari , premiazioni e l’assemblea dell’Associazione Giornalisti Musicali

Torna il 2 e 3 ottobre il “Forum del giornalismo musicale’, in programma come sempre a Faenza, nell’ambito del Mei. Il Forum, giunto alla sesta edizione e diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici di diversa provenienza ed età, che una volta all’anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con altre figure del mondo musicale. Per partecipare occorre inviare una mail a: enrico.deregibus@gmail.com e in copia a segreteria@materialimusicali.it

Gli appuntamenti si svolgeranno nella sala del consiglio comunale di Faenza.

Per la prima giornata, che prenderà avvio alle 14.30, è confermata l’assemblea dell’AGIMP, l’Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari, nata da un’idea lanciata nel 2016 durante il Forum (per informazioni : associazioneagimp@gmail.com ). In programma nel Forum anche la presentazione di RadUni, il network che riunisce le molte college radio italiane, con Enrico Schleifer, responsabile musicale del network, e di “Con-Text”, la prima edizione di un contest per la selezione di saggi di contenuto musicale, promosso da Editrice Zona.

A seguire ci sarà spazio per le premiazioni della “Targa Mei Musicletter”, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web, ideato e organizzato da Luca D’Ambrosio (Musicletter.it). Verranno premiati “Humans vs Robots” come Miglior sito web e “Onde Funky” di Paola Gallo come Miglior blog personale. Il Premio speciale, destinato quest’anno alla “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo”, andrà all’associazione “Bauli in Piazza – We Make Events Italia”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Domenica 3 ottobre dalle 9.30, in collaborazione con il settimanale “Il Piccolo”, ci sarà spazio per un seminario che toccherà vari temi legati alla musica di oggi e a quella storica: “L’ItPop: chi, dove, come e quando” (con Giuditta Avellina); “La scena indipendente romagnola oggi” (con Giulia Rossi); “Francesco De Gregori: la storia delle sue canzoni” (con Enrico Deregibus e Giuseppe Catani); “Le donne nel folk internazionale e italiano” (con Chiara Ferrari e Michele Manzotti), “La donna circo”, il primo disco femminista italiano (con Suz – Susanna La Polla De Giovanni e Una – Marzia Stano). Si tratta di un corso accreditato come “formazione professionale continua” per gli iscritti all’ordine dei giornalisti (che devono iscriversi sulla piattaforma Sigef), ma aperto anche ai non iscritti in qualità di uditori.

Nei primi sei anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti sino ad oggi oltre 300 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e tv. Una occasione unica per affrontare da molti punti di vista i temi centrali del giornalismo musicale di oggi: il rischio di estinzione, il nuovo ruolo, la carenza di spazi, l’interazione fra media diversi e molto altro.

Per informazioni: segreteria 0546606756

Com. Stam.