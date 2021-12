A Palazzo Abatellis e Palazzo Mirto in scena “Cuor/Anima – Musica, dialoghi e gusto”

Palermo – Al via la prima edizione di “Cuor/Anima – Musica, dialoghi e gusto”, un progetto culturale – in programma da lunedì 13 (ore 21.00) a venerdì 17 dicembre a Palazzo Abatellis e Palazzo Mirto – curato dal Maestro Pietro Ballo e del manager Francesco Panasci, sostenuto dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con la produzione dell’Associazione Culturale ECU – European Culture University.

Si tratta di una rassegna che nasce dalla virtuosa collaborazione tra il Maestro Pietro Ballo e il manager e regista Francesco Panasci per guardare alle prossime festività natalizie con un’attenzione particolare alla cultura. Le iniziative in programma metteranno in scena performance musicali e culturali, con l’intento di raccontare le nostre tradizioni e l’identità culturale a partire dai suoi artisti e da alcuni luoghi particolarmente significativi di Palermo, come l’Abatellis e Palazzo Mirto. Un “ventaglio” di proposte che coinvolge tutti i sensi e che, in pieno periodo natalizio, si apre e svela suoni, stili e gusti proposti attraverso diverse generazioni di artisti, musicisti solisti, cori, orchestre, dialoghi e piatti tipici della tradizione, legati dal comune denominatore secondo cui i luoghi dell’anima, custodi di bellezza e di storie universali, sono palcoscenico naturale per trasmettere l’immagine di una Sicilia fortemente connaturata alla sua identità e alla sua storia.

“Raccontare la Sicilia attraverso musica e parole – sottolinea l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – con uno sguardo alla nostra storia e alla tradizione, è il modo migliore per entrare nello spirito del Natale, consapevoli che l’identità profonda della nostra Terra, che si esprime nei molteplici linguaggi dell’arte, è l’essenza per guardare al futuro. Lo facciamo a partire da luoghi unici di Palermo, come Palazzo Abatellis e Palazzo Mirto, che oggi rappresentano testimonianze preziose di quell’offerta culturale di qualità che la Regione Siciliana porta avanti”.

“Cuor/Anima – dichiara il Maestro Pietro Ballo – è un programma che percorre le strade della bella musica e della cultura. Insieme al mio amico di sempre, manager e regista Francesco Panasci, abbiamo elaborato un’idea che annovera molteplici interessi musicali, attingendo alle nostre risorse locali e dando opportunità e fiducia alle migliori realtà artistiche siciliane. Abbiamo messo in piedi un piccolo grande programma, che abbraccia repertori e stili di carattere siciliano, brani del repertorio classico italiano, napoletano e siciliano, ma abbiamo pensato anche al Natale e, quindi, a un repertorio morbido e caldo per vivere insieme le Festività. Come messaggero del bel canto operistico, non ho voluto far mancare l’opera lirica avvalendomi di professionisti siciliani di livello internazionale”.

“CuorAnima è il nome giusto per una mini rassegna che vuole fare sentire Amore e Anima in ognuno di noi e in ogni ambito – dice Francesco Panasci –. Le arti, la cultura, la musica sono “strumenti” essenziali e preziosi per tirare fuori lo spirito e l’anima delle persone, ma anche degli stessi artisti e musicisti che tornano a far respirare spazi culturali e momenti di “vita” reale, cosa che ultimamente ci è stata negata. La Sicilia deve tornare a valorizzare e scommettere sui propri figli poiché orfani da troppo tempo di una volontà politica che li ha discriminati e ritenuti di serie B. Importare arte e cultura fa bene sol quando quella stessa parte Istituzionale, in egual misura, esporta la propria arte e l’identità siciliana. L’Assessore Samonà sta portando avanti una Sicilia vera, fatta da siciliani di qualità. La cultura non si compra, semmai costa e noi ne abbiamo tanta da vendere. Andiamo avanti con Cuore e Anima”.

Il programma –

Cuor/Anima si apre lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 21 nell’Atrio di Palazzo Abatellis con il “Concerto di Santa Lucia” per orchestra e coro lirico. Protagonisti saranno l’Orchestra Arturo Toscanini diretta dal Maestro Michele La Cagnina, il Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Francesco Costa, con il soprano Chiara Fiorani e il baritono Davide Romeo. Eseguiranno musiche di Giuseppe Verdi, A. Adams, G. Gershwin, N. Piovani, E. Morricone, E. Di Capua, S. Cardillo , J.F. Wade, F. Lehàr.

Martedì 14 dicembre 2021, alle ore 21 alla Sala delle Croci di Palazzo Abatellis andrà in scena il “Concerto del Cuore” con Dalila Virga (soprano), Davide Romeo, (baritono), Tetra Kordes (strumenti a pizzico), Davide Rizzuto (violino) e Luca Policarpo (pianoforte).

Venerdì 17 Dicembre 2021 alle ore 18 nel Salone del Baldacchino di Palazzo Mirto, è la volta di Carlo Spallino Centonze che racconterà “L’identità Siciliana nei piatti e nei riti del Natale”: un modo per entrare nell’atmosfera natalizia mediante la storia di alcuni piatti tipici che raccontano l’essenza profonda della Sicilia.

A seguire, sempre a Palazzo Mirto, il concerto della “Ecu Wind Ensemble”, che proporrà un repertorio di musiche da film e del Natale. L’Ensemble, diretto dal Maestro Salvatore Ferraro, è formato da strumenti a fiato e voce.

Tutte le performance saranno presentate da Barbara Lipari e Maurizio Midulla.

L’ingresso al pubblico sarà consentito soltanto a chi munito di green pass e dispositivi di sicurezza personali (mascherine), a titolo gratuito, fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.ecusicilia.it o la Pagina https://www.facebook.com/EcuFormaLab Ufficio Stampa Associazione ECU.

Com. Stam.