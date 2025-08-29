A Palazzo del Fulgor – Fellini Museum apre la mostra “Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70” | 30 Agosto | Rimini

Il Palazzo del Fulgor di Rimini presenta, dal 30 agosto al 30 settembre 2025, la mostra “Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70”, un omaggio all’artista sperimentale Antonio D’Agostino (1938–2025), che ha documentato con il suo obiettivo fotografico l’energia rivoluzionaria del movimento Fluxus. Questo movimento è stato fondato da George Maciunas negli anni ’50 in America e poi si è diffuso capillarmente in Europa e Giappone grazie ad una rete di grandi artisti, che durante gli happening e le performance si sono lasciati fotografare dall’italiano Antonio D’Agostino ad Art Basel nel 1974.

L’esposizione in Italia nella città di Rimini presenta: video importanti degli anni ‘60 e alcuni più attuali, circa 40 fotografie in bianco e nero, di varie dimensioni, che catturano momenti iconici con protagonisti come Nam June Paik, Charlotte Moorman, Giuseppe Chiari, Takako Saito, Joe Jones, Geoffrey Hendricks e altri esponenti di spicco dell’arte d’avanguardia. Le immagini, cariche di forza visiva e tensione performativa, restituiscono l’atmosfera dirompente e partecipativa che ha caratterizzato il movimento Fluxus.

La mostra è curata da Carmelita Brunetti, con la collaborazione di Marco Leonetti, impreziosita da un testo critico di Enrico Gusella, pubblicato nel catalogo della mostra. L’evento si inserisce nel programma di rilancio culturale del Palazzo del Fulgor, luogo simbolico legato alla memoria di Federico Fellini e parte integrante del Fellini Museum.

Ad arricchire l’evento, la pubblicazione del catalogo “Antonio D’Agostino”. Immagini Fluxus”, edito da ArtonWorld.com nella prestigiosa collana Green Luxury Edition.

Il volume, così come la mostra, sono uno splendido omaggio all’artista scomparso a gennaio 2025 dopo una lunga malattia. Il catalogo include anche un testo dell’amico e artista Emiliano Zucchini, che racconta con affetto e profondità l’uomo e il fotografo.

L’allestimento, curato dal Responsabile del Museo ed esperto di cinema Marco Leonetti, è pensato per valorizzare l’intimità e la forza espressiva delle opere, oltre a creare un ambiente accogliente e immersivo in sintonia con lo spirito sperimentale di D’Agostino. La mostra segna l’apertura verso la programmazione di mostre di alto livello a Palazzo del Fulgor, che si apre già da qualche anno a progetti dedicati all’arte contemporanea e al cinema.

Sede: Palazzo del Fulgor – Piazzetta San Martino, Rimini

Date: 30 agosto – 30 settembre 2025

Orari: da martedì a domenica, 11:00 – 17:00; chiuso il lunedì non festivo

Ingresso: incluso nel biglietto del Fellini Museum

Contatti: museofellini@comune.rimini.it | Tel. +39 0541 793781

Sito web: fellinimuseum.it

L’inaugurazione si terrà sabato 30 agosto 2025 alle ore 18:00, con la partecipazione dei curatori, degli autori dei testi critici e di ospiti del mondo dell’arte e della cultura.

