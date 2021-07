Martedì 20 luglio sarà registrato un ricco documentario tra cibo arte e natura. Palazzolo Acreide si prepara a ricevere la troupe televisiva di “Bella Sicilia” , martedì prossimo 20 luglio, infatti, sono previste le registrazioni di un documentario che presenterà la meravigliosa città sotto vari aspetti, paesaggistico, artistico, enogastronomico e delle tradizioni locali.

Si tratta di un servizio televisivo promozionale previsto per i Comuni aderenti al Circuito Turistico Regionale Bella Sicilia di cui la cittadina guidata dal Sindaco Salvatore Gallo ormai da tempo fa parte. Il format nelle prossime settimane sarà trasmesso in varie province dell’Isola, dalle reti televisive regionali del gruppo Comunicare24 e poi pubblicato sui maggiori social network e sui motori e gruppi mediatici collegati alla pagina di “Bella Sicilia” che contano circa un milione di followers da tutto il Mondo.

Una formula promozionale articolata tra varie azioni mediatiche e condivisione con altre Amministrazioni Comunali, spiega il Vice Sindaco Maurizio Aiello. Palazzolo Acreide insieme agli altri comuni di “bella Sicilia” il mese scorso è stato presente alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli in un’ottica di promozione e di marketing territoriale tanto incisiva quanto basilare: essere visibili sempre per essere presenti il più possibile. Da alcuni giorni insieme agli uffici e al team dell’Assessorato al Turismo, continua il Vice Sindaco Aiello, stiamo lavorando per programmare la scaletta della puntata. Compatibilmente con i tempi e la struttura progettuale del format televisivo, rappresenteremo al meglio le principali peculiarità. Le nostre guide accompagneranno la troupe alla scoperta dei tesori artistici, mentre alcuni ristoratori provvederanno alla descrizione dettagliata dei piatti tipici locali.

Nel progetto “Bella Sicilia” non solo video e documentari, spiega Michele Isgrò coordinatore regionale dell’esclusivo circuito turistico. Per un maggiore appeal e facilità di visite, abbiamo diviso il circuito in otto grandi itinerari, unendo paesi con attitudini territoriali simili. Comuni, grandi e piccoli, montani e marini, più e meno conosciuti. Il solo fatto che una trentina di Amministrazioni Comunali hanno avuto la lungimirante capacità di pensare in comune, promuovendosi insieme e quindi facendo rete e condivisione, è la prima scommessa vinta da loro stessi; Per il bene dei loro comuni e della Sicilia intera. Le possibilità sono infinite, si può scegliere di visitare tutti i paesi di tutti gli itinerari, o sceglierne solo alcuni, saltando a piacere da un itinerario all’altro. Palazzolo Acreide è stato inserito nel percorso che abbiamo chiamato “itinerario del barocco” comprende anche i comuni aderenti di Noto, Caltagirone, Valguarnera Caropepe.

Palazzolo Acreide si trova in Provincia di Siracusa esattamente nel Val di Noto. E facilmente raggiungibile in quanto si trova a solo un’ora dall’aeroporto di Catania e a soli 40 km da Siracusa. Tra le opere artistiche da non perdere vi è la Chiesa di San Paolo, l’Area archeologica di Akrai, il Castello di Palazzolo Acreide o Rocca di Castelmezzano la Chiesa di San Michele. Tra le curiosità il balcone barocco più lungo d’Europa ben trenta metri e 27 mascheroni.

La troupe televisiva sarà in azione già dalle prime ore del mattino. Davanti ai monumenti oggetto di ripresa è molto probabile che sarà predisposta una temporanea limitazione di sosta, limitatamente al tempo necessario alle registrazioni.

Com. Stam.