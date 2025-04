A Palermo “La Via dei Librai”. Virzì (UGL Creativi): Lettura indispensabile per la crescita dell’Uomo

Oggi ultima giornata dedicata a “La Via dei Librai” già in corso dal 25 aprile, un grande evento culturale nel cuore di Palermo che celebra il libro, la lettura e la cittadinanza.

Ogni anno, l’antico Cassaro, più conosciuto come corso Vittorio Emanuele la via più antica della città di Palermo, furono i Fenici a tracciare la strada che divideva in due la città collegando l’antico porto alla necropoli che si trovava alla spalle di Palermo, si trasforma in una libreria a cielo aperto, dove lettori, autori e librai si incontrano per condividere storie e idee.

Per Filippo Virzì Segretario regionale dell’Ugl Creativi in Sicilia, “la cultura incontra i cittadini in un contesto architettonico unico come il Cassaro di Palermo, affascinante punto di aggregazione relazionale, la presenza di un libro per tutti i cittadini rappresenta una riscoperta dell’universo dei libri, la carta ha il suo fascino, la lettura è indispensabile per la crescita dell’uomo, un ritorno alle origini per riappropriarsi di valori e contenuti culturali”.

