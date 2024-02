A Palermo ritorna Educarnival. La settima edizione si svolgerà dal 10 al 12 febbraio

La presentazione alla città sabato 10, alle 10.30, al Liceo Classico Vittorio Emanuele II Immaginare Palermo e la sua provincia è il tema dell’edizione 2024 di Educarnival, la manifestazione che si propone di educare attraverso il divertimento riscoprendo la tradizione del carnevale nel capoluogo siciliano e di sperimentare nuovi ambienti di apprendimento.

L’iniziativa, nata nel 2015 e giunta alla settima edizione, ritorna dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia da covid19. Per l’anno scolastico 2023-2024, il Comune di Palermo insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al Cral Istruzione e l’Associazione Educarnival – Amici della scuola, ripropone le manifestazioni legate al progetto Educarnival.

La cerimonia di apertura è fissata per sabato 10 febbraio alle 10.30 presso il liceo Classico Vittorio Emanuele II. Parteciperanno 40 scuole statali di ogni ordine e grado del capoluogo e 17 della provincia di Palermo oltre a 8 scuole dell’infanzia comunali.

Dal punto di vista didattico, Educarnival promuove un coinvolgimento attivo degli studenti attraverso attività pratiche e creative e negli istituti di ogni ordine e grado fervono i preparativi per allestire piccoli cortei in maschera ispirate al tema di quest’anno che invita a immaginare Palermo e la sua provincia ripercorrendo e animando aspetti ed eventi a carattere storico, artistico, stilistico e architettonico, rievocando tradizioni, personaggi illustri, monumenti e luoghi iconografici in una prospettiva presente o futura, incorporando elementi distintivi di ciascuna epoca in chiave autentica ma anche in un’ottica trasformativa e attualizzante.

I cortei di figuranti guidati da docenti e famiglie insceneranno dei quadri d’insieme e le scuole a indirizzo musicale e coreutico si esibiranno a corredo del corteo che alle 12 di sabato percorrerà il Cassaro (via Vittorio Emanuele). Sono previste visite guidate ai monumenti del Cassaro, performance teatrali, figuranti in posa ai Quattro Canti (Piazza Vigliena).

Domenica 11 febbraio si entra nel vivo della manifestazione con la sfilata di alunni e studenti in maschera (100 per ogni scuola per motivi di sicurezza) e dei carri realizzati dalle scuole che partiranno alle 15 da piazza Croci (piazza Antonio Mordini) e si snoderà lungo il viale della Libertà attraversando piazza Politeama (piazza Castelnuovo), via Ruggero Settimo e terminerà in piazza Verdi. Durante la sfilata sono previste alcune soste con esibizioni musicali, coreutiche e drammatizzazioni degli studenti.

La giornata di lunedì 12 febbraio inizierà con Attività di animazione nei reparti pediatrici delle ‘Scuole-in-ospedale’, con il coinvolgimento degli studenti che trascorreranno la mattinata festeggiando il Carnevale insieme ai compagni ospedalizzati.

La manifestazione si concluderà con la premiazione di lunedì 12 alle 15.00, al centro commerciale La Torre. Saranno consegnati i premi di categoria assegnati da una giuria tecnica.

Durante i tre giorni della manifestazione sono previsti laboratori di gastronomia a cura degli Istituti alberghieri di Palermo e provincia che prepareranno piatti tipici della tradizione siciliana per una degustazione nel corso della manifestazione. ‘Attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento’ (PCTO) per gli studenti del triennio degli istituti superiori.

Com. Stam. + foto