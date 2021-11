A Palermo si insedia la Rete Disabili Italiana

Finalmente anche a Palermo, tra ritardi ed impedimenti logistici, arriva la Rete Disabili Italiana. Inaugurata nei giorni scorsi la sede della quinta citta’ d’ Italia, territorio di pertinenza Palermo e provincia.

Al timone della nuova realta’ , fortemente voluto dal presidente nazionale Domenico Sommella e dalla responsabile regionale dott. Sabina Scaravaggi, troviamo Gabriele Montera gia’ presidente nazionale di unalottaxlavita onlus e figura di primo piano nell’ isola per la difesa dei disabili ed il rispetto dei loro diritti. Un nuovo punto d’ incontro per i disabili e le loro famiglie presidio di legalita’ dove incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme. La mission sara’ quella di far progredire competenze, conoscenze ed esperienze in tutte le dimensioni dell’ evoluzione e del benessere a lungo termine. La valorizzazione della creativita’ del disabile come massimo fattore di crescita sociale, il miglioramento della qualita’ di vita dei singoli come auspicio di riuscita, il vedersi soggetto protagonista del proprio presente come finalita’ raggiungibile. La rete disabili italiana anche a Palermo attivera’ tutte le forme possibili di tutela del disabile per tramite di tutti gli istituti disciplinari previsti dalla vigente disposizione legislativa. All’ interno della rete, oltre al personale amministrativo, troviamo medici, infermieri, fisioterapisti ed oss oltre ad un’ ampia forza lavoro di assistenza e cura anche domiciliare con la possibilita’ per le fasce meno ambienti di trasporti in ambulanza o con macchina medicale. Cosi’ si e’ espresso il neo nominato Montera, il quale si e’ da subito messo a lavoro; “ ringrazio chi mi ha voluto, spero di essere all’ altezza del compito affidatomi. Palermo meritava una sede della Rete Disabili Italiana essendo la quinta citta’ d’ Italia e soprattutto per il suo tessuto sociale difficile. Qui sono in tanti i disabili che necessitano di assistenza, sono tante le famiglie che non sanno cosa fare o dove rivolgersi per il riconoscimento di un diritto negato. tutti mai ascoltati dalle classe dirigenti sorde ed impreparate . Abbiamo deciso di ascoltare il loro grido silenzioso e di metterci a loro servizio in cerca di un futuro migliore. Siamo fortemente convinti che una nuova alba per i diversamente abiti di Palermo e provincia sia ancora possibile “ .

RETE DISABILI ITALIANA

