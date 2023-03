A Paperini-Fruini la “prima” della GR Yaris Rally Cup

La terza stagione del trofeo monomarca dedicato ai clienti sportivi di Toyota, ha preso il via questo fine settimana 46° Rally il Ciocco e Valle del Serchio, prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, elevando di l’equipaggio Campione in carica, che ha dominato la scena.

Il resto del podio, tra i 12 trofeisti che hanno preso il via, è andato al savonese Andolfi ed al siciliano Lo Cascio, mentre Jacopo Facco ha firmato il primato “under”. Adesso riflettori puntati per la seconda prova, fissata al Rally Regione Piemonte, ad Alba, il 14 e 15 aprile.

Castelvecchio Pascoli (Lucca), 11 marzo 2023 – Sono Thomas Paperini e Simone Fruini, i vincitori della prima prova stagionale della GR Yaris Rally Cup, disputata oggi nel contesto del 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lucca), avvio del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco.

La terza stagione trofeo monomarca dedicato ai clienti sportivi di Toyota, che ha proposto il 70% di nomi nuovi al via e notevoli evoluzioni tecniche per la vettura, è dunque partita sotto il segno coppia pistoiese, peraltro Campione in carica del Trofeo.

Perfetta la loro strategia di gara, prendendo in consegna le redini della classifica con un attacco deciso nella prima parte di gara staccando sensibilmente il resto dei competitor, per poi riuscire a controllare con sicurezza la propria leadership sino ad accarezzare la bandiera a scacchi.

L’accesa bagarre che si è accesa dietro a loro ha poi portato le vicende di trofeo a momenti “caldi” soprattutto nella seconda metà di gara, con diversi colpi di scena finali. Al secondo posto si è portato, a quattro prove dal termine, il ligure di Savona Fabrizio Andolfi Jr, neo arrivo del Trofeo, che ha saputo mettere tassello dopo tassello ad una prestazione di spessore, affiancato da Savoia, pur senza il giusto feeling con la vettura per lui nuova.

Stessa lunghezza d’onda per un altro nuovo arrivato nel Trofeo, il nisseno Salvatore Lo Cascio, in duo con l’esperto Rappa, che dalla sesta posizione di metà gara, ha operato una decisa rimonta sino a chiudere sopra il terzo gradino del podio con la vettura di Terrosi-Scotti 2.0.

Quarta posizione per l’altro toscano Alessandro Ciardi, affiancato da Tondini, i vincitori della prima edizione del Trofeo nel 2021, costantemente nelle posizioni alte della classifica, e completa la top five un’altra delle “new entry” del Trofeo, il romano Simone Di Giovanni, in coppia con Colapietro, il quale ha saputo trarre il massimo dalla sua GR Yaris, nonostante anche in questo caso la mancanza di feeling con essa.

Il finale di gara è stato invece meno brillante per Jacopo Facco, in coppia con Doria, il primo “under” del 2022, il quale si è riproposto nella categoria con forza anche per questa prima uscita stagionale. Preciso e lucido, nella prima parte di gara, il rodigino era riuscito a salire al secondo posto per poi perdere terreno, terminando sesto.

Importanti le sensazioni “sentite” da tutti gli equipaggi con la vettura versione 2023, resa sempre più “racing”, competitiva ed affidabile (tutte le vetture partite sono giunte al traguardo), tre fattori che hanno consentito a diversi di mettersi in evidenza firmando riscontri cronometrici costantemente dentro i quindici dell’assoluta, al pari di vetture di categoria superiore già a questo primo impegno stagionale.

Il secondo appuntamento sarà quello del Rally Regione Piemonte di Alba, il 14 e 15 aprile, per il quale le ci sono tutte le premesse di nuovi ed esaltanti duelli, in attesa anche di nuovi arrivi tra i trofeisti.

CLASSIFICA GR YARIS RALLY CUP 46° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO:

1. Paperini-Fruini in 1:13’09.5; 2. Andolfi-Savoia a 17.7; 3. Lo Cascio-Rappa a 20.5; 4. Ciardi-Tondini a 32.1; 5. Di Giovanni-Colapietro a 50.3; 6. Facco-Doria a 1’33.1; 7. Paleari Henssler-Bozzo a 2’04.9; 8. Scandola-Franco a 2’09.9; 9. Mattiauda-Iguera a 2’20.3; 10. Giovanella-Pozzi a 3’58.5; 11. Ricciu-Pudda a 5’15.6; 12. Vallino-Brachi a 6’35.8.

CLASSIFICA GR YARIS RALLY CUP DOPO IL 46° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO:

ASSOLUTA: 1. Paperini 36 punti; 2. Andolfi 33; 3. Ciardi 24; 4. Lo Cascio, Facco, 22; 6.Di Giovanni 20; 7. Paleari 12; 8. Scandola 10; 9. Mattiauda 9; 10. Giovanella 8; 11. Ricciu 7; 12. Vallino 6.

UNDER 25: 1. Facco 25 punti; 2. Scandola 22; 3. Ricciu 20; 4. Vallino 18.

PROMOTION: 1.Di Giovanni 25 punti; 2. Scandola22; 3. Mattiauda 20; 4. Giovanella18; 5. Ricciu 16; 6. Vallino 14.

TEAM: 1. Blu Thunder Blu Thunder 37 punti; 2. EMMECI DGS 34; 3. Fuji Auto-Sportec 31; 4. Promoracing Team 24; 5. DLF Academy 20; 6. New Star3-Vieffe 20.

CALENDARIO GR YARIS RALLY CUP 2023

1. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 10-11 marzo

2. RALLY REGIONE PIEMONTE-ALBA 14-15 aprile

3. RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA 23-24 giugno

4. RALLY 1000 MIGLIA 08-09 settembre

5. RALLYE SANREMO 30 settembre-01 ottobre

6. RALLY ACI MONZA 01-02 dicembre

NELLE FOTO ALLEGATE: PAPERINI-FRUINI E FACCO-DORIA (foto Massimo Bettiol)

