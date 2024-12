A Paterno il Trofeo Santa Barbara – Memorial Turi Ciccia, si corre nella tradizione

La manifestazione, in programma domenica 15 dicembre è organizzata dall’Atletica Sicilia ed è valida come settima e ultima prova del circuito Sicily Bronze Races. Iscrizioni aperte.

Paternò (CT). Tradizione, devozione e ricordo nel 24° “Trofeo Santa Barbara – 7° Memorial Turi Ciccia”, in programma a Paternò, domenica 15 dicembre. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Sicilia, in collaborazione con i Podisti Paternesi, sarà valida come settima e ultima prova del Sicily Bronze Races, il circuito regionale, nato quest’ anno, che mira a valorizzare i territori siciliani attraverso le competizioni podistiche in programma.

LA GARA, IL PERCORSO

Tre i giri di un percorso cittadino, che attraversa il suggestivo centro storico di Paternò, per un totale di 10 chilometri. Partenza (ore 10) da piazza Umberto; gli atleti percorreranno via Nazario Sauro, via delle Gemme, via dei Coralli, Boa (via dei Mulini), via dei Coralli, via delle Gemme, via Nazario Sauro, via Gessai, via San Marco, prima di fare ritorno in piazza Umberto dove è previsto anche l’arrivo. Fine gara con un ricco e gustoso terzo tempo, a conferma della convivialità e accoglienza di organizzatori e cittadini.

MEDAGLIA E MAGLIA TECNICA

Cura, attenzione, accoglienza, gli organizzatori del 24° “Trofeo Santa Barbara – Memorial “Turi Ciccia”, promettono una manifestazione a misura di atleta.

Prevista, infatti, la maglia tecnica per i primi 500 iscritti e la bellissima medaglia che andrà a tutti gli atleti che porteranno a termine la gara. Entrambe sono fortemente evocative del territorio: nella medaglia di questa edizione è rappresentata infatti la collina che sovrasta Paternò, un omaggio alla bellezza e alla tradizione della città.

NEL RICORDO DI TURI CICCIA

Non solo valorizzazione del territorio, ma anche un momento per ricordare Turi Ciccia professore paternese, originario di Catania, scomparso nel 2016, che ha lasciato una impronta significativa nella comunità sportiva locale.

LE DICHIARAZIONI

“Una manifestazione, il Trofeo Santa Barbara che va oltre lo sport – le parole di Santi Monasteri presidente dell’Atletica Sicilia, società organizzatrice – e che da sempre rappresenta un momento di grande importanza per gli atleti che vi partecipano e l’intera comunità; l’ingresso di quest’anno nel circuito Sicily Bronze Races” è la ciliegina sulla torta.

“La manifestazione promette di essere un evento emozionante per tutti gli appassionati di corsa su strada – afferma Giuseppe Corallo dirigente dell’Atletica Sicilia. Il percorso della gara, omologato, si snoda attraverso le vie storiche della città di Paternò, offrendo non solo una sfida sportiva ma anche una esperienza panoramica affascinante, con vista mozzafiato sulla collina storica che caratterizza la città. Con un mix di sport, cultura e tradizione, il “24° Trofeo Santa Barbara 7° Memorial Turi Ciccia” si conferma come uno degli eventi più attesi della stagione podistica siciliana”.

PROGRAMMA

8:30 – 9:30 Riunione giuria e concorrenti

10:00 Start

12:00 Premiazioni

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI https://calendario.fidal.it/files/Regolamento%2024%C2%B0%20Trofeo%20Santa%20Barbara%2015-12-2024.pdf

Info: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554804701268

Com. Stam. + foto