Aperte le prenotazioni online per la piantumazione collettiva di sabato 2 e 9 ottobre A dare nuova vita al parco urbano anche le panchine del ricordo dello street-artist Mikhail Albano

Una nuova iniziativa con cui il Centro supporta il territorio del catanese dopo il successo del punto vaccinale mobile vaccinale che in 4 giorni (24-25 agosto e 15-16 settembre) ha vaccinato oltre 200 persone

Catania – “Un fiore al centro” è la nuova iniziativa che il Centro Commerciale Porte di Catania di Nhood, società di servizi immobiliari focalizzata sugli immobili a uso misto e sulle riqualifiche urbane, nonché attore primario del mondo dei centri commerciali, dedica al territorio catanese dopo il recente successo dell’apertura del centro vaccinale mobile all’interno del mall, che in 4 giorni ha vaccinato oltre 200 persone.

Il Centro questa volta agisce sul verde cittadino e apre online (fino al 26 settembre dal sito www.portedicatania.it/eventi/un-fiore-al-centro) le prenotazioni per partecipare alla piantumazione collettiva del nuovo giardino nascente tra il Centro e il quartiere Librino. Guidati da un curatore del verde, sabato 2 e sabato 9 ottobre i cittadini potranno abbellire l’area circostante il Centro, proseguendo il progetto di rigenerazione urbana iniziato con la realizzazione dell’area giochi attrezzata e a uso gratuito che da tempo accoglie i bambini del Centro e dell’attiguo quartiere Librino.

Attraverso l’iniziativa “Un fiore al centro”, quest’area verde diventa una giardino ancora più grande e i temi della sostenibilità ambientale e sociale sposano i messaggi dell’arte.

Il Centro Porte di Catania infatti non solo prenderà in carico la piantumazione e cura di ulteriori piante per ombreggiare l’area, ma le arricchirà di panchine tematizzate in memoria di personaggi e fatti importanti avvenuti in Sicilia, opera di Mikhail Albano, street artist specializzato in “FilmArt”, una speciale forma d’arte in cui la bellezza e i capolavori più noti della storia sono riprodotti su una pellicola trasparente biodegradabile e compostabile.

Dichiara Pasquale Barbaro, Shopping Center Manager Centro Commerciale Porte di Catania: “Con questa nuova iniziativa vogliamo regalare alla nostra città un nuovo spazio da vivere e co-progettare insieme, in linea con la missione della nostra azienda Nhood, che è generare un triplice impatto positivo (ambientale, sociale, economico) nei territori in cui operiamo. Confermando il nostro impegno nel portare benessere non solo con azioni di prima necessità, come quella dell’unità vaccinale, ma anche contribuendo all’abbellimento dell’area circostante il nostro Centro, dopo la creazione dell’area attrezzata per i bambini, ora vogliamo generare un luogo di benessere anche per gli adulti”.

In preparazione a questo momento, sabato 25 e domenica 26 settembre il Centro Porte di Catania attende i visitatori al primo piano per ritirare un green kit composto da una borsa in cotone, semi di piante e fiori, una paletta e un annaffiatoio, ovvero l’indispensabile per liberare uno spirito green dentro i propri orti, giardini, e balconi e prepararsi in vista della due giorni di piantumazione partecipata.

I consigli degli esperti del verde del Centro sono già disponibili sui canali Facebook (www.facebook.com/ccportedicatania) e Instagram (www.instagram.com/portedicatania).

Il Centro Commerciale Porte di Catania e i suoi visitatori sono sempre molto attenti alle attività a favore dei cittadini e delle loro famiglie. L’iniziativa “Un fiore al centro” si inserisce nell’ampia serie di collaborazioni, capillari in tutta Italia attraverso la fitta rete dei suoi 50 centri commerciali, con cui Nhood supporta le associazioni delle comunità in cui vivono e lavorano i propri collaboratori, a conferma dell’impegno dell’azienda verso il territorio, i suoi cittadini e i loro bisogni.

Tutte le informazioni sul Centro Commerciale Porte di Catania sono disponibili al sito: www.portedicatania.it e su www.nhood.it.

