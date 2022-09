A settembre arriva al cinema il capitolo finale della saga fenomeno: EVANGELION 3.0+1.01 THRICE UPON A TIME con nuovo doppiaggio

Arriva al cinema il capitolo finale della versione cinematografica della saga fenomeno Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a time con nuovo doppiaggio made by Dynit (ritorna Stella Musy!) Il 12, 13, 14 settembre nelle sale il film evento che ha incassato oltre 10 miliardi di Yen (70 milioni di euro) nei cinema giapponesi. E a novembre arriva SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE: SCHERZO OF DEEP NIGHT

Dopo lo straordinario successo di JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE, che ha portato in sala oltre 100.000 spettatori sbaragliando il botteghino, la Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital e Dynit, dà appuntamento a settembre a tutti i suoi tantissimi fan.

Il 12, 13, 14 settembre arriverà infatti nelle sale il quarto e ultimo capitolo della nuova versione cinematografica di EVANGELION, che ha incassato, nei soli cinema giapponesi oltre 10 miliardi di yen, e conclude la tetralogia della “Rebuild of EVANGELION”.

Iniziata nel 2007 con “EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.” e proseguita con “EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.” (2009) e “EVANGELION: 3.33 YOU CAN (NOT) REDO.” (2012), EVANGELION è una saga epica con incassi da capogiro e un regista leggendario, un vero fenomeno nel mondo degli anime. EVANGELION appassiona milioni di fan in tutto il mondo, che seguono anno dopo anno col fiato sospeso la produzione eccezionale del geniale Hideaki Anno. Con questa tetralogia il visionario regista ha infatti conquistato un pubblico sempre più internazionale, già cultore della leggendaria serie televisiva “NEON GENESIS EVANGELION”, che aveva letteralmente rivoluzionato gli anni Novanta.

EVANGELION 3.0+1.01, proposta nelle sale col nuovo doppiaggio, ci racconta dell’organizzazione anti-Nerv Wille, guidata da Misato, che arriva nella città vecchia di Parigi, una città ormai rossa a causa della nucleizzazione. L’equipaggio della nave AAA Wunder atterra su un pilastro di contenimento e ha solo 720 secondi di tempo per ripristinare la città. L’Unità-08 di Mari si prepara a intercettare una colonia di Eva della Nerv. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei (nome provvisorio) vagano per il Giappone.

Dopo EVANGELION, il 14, 15 e 16 novembre sarà il turno di SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE: SCHERZO OF DEEP NIGHT, il secondo attesissimo capitolo cinematografico della serie “Sword Art Online – Progressive” che ha venduto oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo e già portato nelle sale italiane oltre 55mila fan: un’occasione unica per i fan per celebrare al cinema il decimo anniversario dall’inizio della saga.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.

Staff

Regia generale

Hideaki Anno

Regia

Kazuya Tsurumaki

Katsuichi Nakayama

Mahiro Maeda

Sceneggiatura

Hideaki Anno

Storyboard

Hideaki Anno

Kazuya Tsurumaki

Mahiro Maeda

Musica

Shiro SAGISU

Character design originale

Yoshiyuki Sadamoto

Takeshi Honda

©khara

Com. Stam.