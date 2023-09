A settembre arriva il  “CANTAMARE”      

Palermo – Tutto pronto per dare il via alla prossima 43a Edizione del “Cantamare”, l’interessante manifestazione ideata dal vulcanico Gianni Contino e nata nel 1978 per scoprire i nuovi talenti della musica leggera. Anche quest’anno lo show si terrà al Teatro Jolly di Via Domenico Costantino n. 54/56, domenica 17 Settembre (con inizio alle 20.30), con un gruppo di undici finalisti selezionato anche dal dj Benny Albanese, produttore musicale di fama mondiale, che ne sarà il conduttore insieme a Chiara Torricelli. Domenica 10 settembre, invece, alle 11.30, presso l’NH Hotel di Palermo al Foro Italico, si darà il via alla presentazione della rassegna canora.

Come da tradizione, al vincitore sarò dato un biglietto di a/r per volare a New York insieme al patron Contino, per partecipare al “Festival of Song USA”, organizzato da Maria Romania e gemellato col “Cantamare”, con protagonisti Nadia Iovinelli, vincitrice dell’edizione 2022 del Cantamare, nota come Nayovi, Benny Albanese e Mario Vettese. Intanto, l’infaticabile Contino, sta definendo gli ultimi dettagli dopo la selezione dei cantanti che parteciperanno alla gara e gli ospiti che, come in tutte le edizioni, arricchiranno il programma della serata finale del “Cantamare 2023”.

Franco Verruso

