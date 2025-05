A Siena la “Pedalata per la Legalità” corre insieme a Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli

Si arricchisce il programma della quinta edizione di “Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli”. La gara è in programma sabato 17 maggio e porterà i corridori da Siena a Montalcino lungo un percorso difficile e impegnativo di 107 chilometri tra asfalto e strade bianche.

Eroica Juniores sarà anticipata, infatti dalla “Pedalata per la Legalità”, organizzata a Siena da Eroica Italia asd in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati. Si tratta di due giorni intensi: venerdì 16 maggio, alle ore 18.00, è in programma un convegno dal tema: “I valori dello Sport e Legalità” a cui seguirà la presentazione del libro “Il ciclismo eroico della Mens Sana (1871 – 1921)” di Robertino Chiarelli. Sabato 17 maggio alle ore 9.00 prenderanno il via una ciclo-pedalata di circa 10 chilometri e una Ciclo-escursione di 30 chilometri con partenza dai “Giardini La Lizza”. E’ prevista una quota di iscrizione di 20 euro (gratuito per i minori di 12 anni), che comprende: l’assicurazione, il pacco gara, la busta tecnica, il ristoro e la merenda all’arrivo. Il ricavato sarò devoluto al “Reparto Pediatria dell’ospedale di Siena”.

La pedalata è aperta a tutti: “Siamo molto felici di questa importante collaborazione – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd – sport e legalità pedalano insieme e noi di Eroica siamo da sempre molto sensibili alle regole. Iniziative come la “Pedalata per la Legalità” si inseriscano perfettamente nel contesto di promozione di valori condivisi attraverso il ciclismo”.



Conclusa la pedalata, alle ore 13.30, via agli juniores che da Siena pedaleranno per l’arrivo a Montalcino con cinque Traguardi Volanti: La Piana (km 32), Chiusure km 45), Montalcino primo passaggio (km 72), Ciacci Piccolomini d’Aragona (km 84), Argiano (km 96).



Sono iscritte 31 squadre tra cui alcune formazioni straniere in arrivo da: Slovenia, Francia, Repubblica Ceca, San Marino, Gran Bretagna, Germania, Romania.Il percorso: Siena-Montalcino

Il percorso si sviluppa in complessivi 107 chilometri. Risulta molto ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 24 chilometri, in località La Piana, Le Crete, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto. Località attraversate: Ville di Corsano, Vescovado, Piana, Buonconvento, Chiusure, San Giovanni D’Asso, Torrenieri, Crete, Montalcino, Castelnuovo dell’Abate, Sesta, Sant’Angelo in Colle, Argiano, Tavernelle e arrivo a Montalcino (piazza del Popolo) alle ore 16.30 circa.

Il dettaglio delle strade bianche sul percorso:

a. La Piana, 5500mt, fondo in ottimo stato leggermente vallonato

b. Le Crete, 5900mt, fondo buono inizialmente pianeggiante, poi tratto in salita e susseguente discesa

c. Sesta, 6800mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 500mt, 2km pianeggianti, 1km in salita, tratto vallonato e finale in salita

d. Argiano, 4900mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 300mt, 1km in salita, 4km pianeggianti, 300mt finali in salita

Sabato 17 maggio

EROICA JUNIORES – COPPA ANDREA MENEGHELLI

Da Siena a Montalcino(SI) – km 107,7

Partenza ufficiosa ore 13.30 da Siena – Fortezza Medicea

Partenza ufficiale ore 13.45 da Costafabbri – Pod. Oliva

Operazioni preliminari: venerdì 16 maggio – ore 15.15 – Montalcino – Palazzo Storico Comunale

Le squadre iscritte:

01 Academy U19 region Sud (FRA)

02 Veleka Team (CZE)

03 German Junior Racing Team (GER)

04 Zappi Racing Team (GBR)

05 AR Mone Pro Cycling Team (SMN)

06 Slovenia (SLO)

07 Romania National Team (ROM)

08 Work Service Coratti

09 Pedale Casalese Amorfer

10 Aspiratori Otelli Alchem CWC

11 Ciclistica Rostese

12 Polisportiva Monsummanese

13 Salus Seregno – De Rosa

14 Casano Stabbia

15 Team Ecotek

16 Team general System

17 UC Bustese Olonia

18 Energy Team

19 Team Franco Ballerini

20 SC Romanese

21 GS Parmense

22 Team Pieri

23 US Montecorona

24 Scuola Ciclismo Cene

25 Ciclistica Trevigliese

26 Alto Adige Rappresentativa

27 Team Fortebraccio

28 Vangi Il Pirata

29 GB Team – Pool Cantu’

30 CPS Professional Valdarno

31 SC Fagnano Nuova



Albo d’oro

2024 Conor Murphy (Irl)

2023 Ilian Alexandre Barhoumi (Svi)

2022 Pavel Novak (Rep. Ceca)

2021 Martin Svrcek (Slo)



TV e Youtube

Sabato 17 maggio

Diretta TV su Bike Channel, Canale 3 Toscana e TVL Pistoia (CH 14) dalle ore 15.00

Diretta Youtube canale ToscanaSprint

telecronaca di Giacomo Biagini e Elena Forzoni – riprese a cura di Dirette Live – Toscana Sprint

