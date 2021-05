La compagnia Figli d’Arte Cuticchio compie 50 anni 1971-2021 “Dalla piccola alla grande scena” prosegue fino al 10 giugno la rassegna di spettacoli in streaming giovedì 13 e 20 maggio 2021 alle 18,30 “A singolare tenzone” e “La pazzia di Orlando”. con la direzione artistica di Mimmo Cuticchio e la collaborazione di RayPlay e Italiafestival

Palermo – Prosegue la rassegna di spettacoli in streaming, “Dalla piccola alla grande scena”, diretta da Mimmo Cuticchio in occasione dei 50 anni dalla nascita della compagnia Figli d’Arte Cuticchio. Domani, giovedì 13 maggio alle 18,30, è la volta dello spettacolo “A singolar tenzone” su RaiPlay. La prima nazionale risale al 2017 nel salone delle feste del palazzo del Quirinale a Roma. Un viaggio in un tempo senza tempo, dove il cunto antico di Mimmo Cuticchio e la musica contemporanea del figlio Giacomo si scambiano intenzioni, si cedono il passo vicendevolmente, si fondono in un gioco, a tratti semplice e armonioso a tratti spericolato e acrobatico, sulle gesta di Orlando, valoroso paladino, l’eroe per eccellenza, austero, coraggioso e devoto al suo dovere di capitan generale dell’esercito francese.

Un racconto focalizzato sulla drammatica e spettacolare rotta di Roncisvalle, dove troveranno la morte Orlando e altri trecento impavidi paladini. Per la prima volta i temi musicali della battaglia, del galoppo, del lamento, della marcia reale, che Giacomo Cuticchio ha composto appositamente per questo “viaggio”, si uniscono ai ritmi, ai toni e alla possente vocalità di Mimmo Cuticchio, capace di interpretare oltre quaranta personaggi diversi e trasformare il cunto in canto.

Giovedì 20 maggio, invece, sempre alle 18,30, sulla piattaforma Italiafestival.tv, è in programma “La pazzia di Orlando-ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna” con Mimmo e Giacomo Cuticchio e Tania Giordano. La prima rappresentazione è del 2019 al teatro Fraschini di Pavia.

“La pazzia di Orlando” è uno dei titoli più cari al pubblico tradizionale ed è il risultato di un ripensamento della struttura narrativa dell’“opra” nato dall’esigenza di adeguare la rappresentazione ad un nuovo pubblico. In questo senso la scenotecnica è stata particolarmente curata ed il succedersi delle scene è misurato sull’effetto e sul ritmo che nella tradizione era diluito nel corso di più episodi. Gli stessi personaggi della storia hanno subito degli interventi, nel senso che la loro caratterizzazione avviene nel corso dell’azione, senza interrompere il flusso narrativo con lunghi monologhi o degli a parte. Le tecniche narrative, il linguaggio scenico, tuttavia non sono rinnegati, anzi acquistano maggiore evidenza senza per questo snaturarsi Rinnovamento indotto dalle mutate condizioni socioculturali ma che dimostra la capacità dell’opera dei pupi di plasmare nuove soluzioni e nuovi stimoli senza negare la propria identità.

In tutto la rassegna comprende 10 titoli in streaming. Ogni giovedì, fino al 10 giugno, i video saranno online alle 18,30 ma poi sempre disponibili on demand: il 27 maggio “Medusa” su RaiPlay, il 3 giugno “L’ira di Achille”, il 10 giugno “La fuga di Enea e la ricerca di una nuova patria”, entrambi su Italiafestival.tv.

La rassegna è una scommessa per la compagnia Figli d’Arte Cuticchio che in un anno difficile come questo per tutto il mondo dello spettacolo congelato dalla pandemia, vuole comunque portare avanti alcuni progetti per celebrare il 50esimo anniversario, un traguardo importante sia per la storia artistica della stessa compagnia che per il grande contributo che la realtà guidata da Mimmo Cuticchio è riuscito a dare al mondo dell’arte e della cultura, non solo teatrale.

Com. Stam.