A Spoleto i Pata Talenti Azzurri FMI primeggiano negli Assoluti d’Italia Enduro

Il terzo appuntamento stagionale degli Assoluti d’Italia Enduro svoltosi a Spoleto con la disputa, tra sabato 1 e domenica 2 giugno, del quinto e sesto round ha visto, in entrambe le giornate di gara, i Pata Talenti Azzurri FMI primeggiare nelle rispettive classi di appartenenza.

I giovani atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno interpretato al meglio il percorso di gara, approcciandosi nel migliori dei modi ad un impegno agonistico che ha rappresentato per tutti loro un bel banco di prova in previsione del Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro in programma a fine mese.

La 125cc, anche in questa circostanza, si è riconfermata la classe dei Pata Talenti Azzurri FMI. Alberto Elgari (TM Boano Junior Team) ha consolidato il suo filotto di 5 successi consecutivi in 5 round nella serie tricolore, sebbene a Spoleto nelle due giornate Pietro Scardina (Fantic Racing Junior Enduro Team) si sia ritrovato fino all’ultimo in lizza per la vittoria. Al rientro dall’infortunio riportato nelle scorse settimane, Luca Colorio (JET Husqvarna Zanardo) ha conquistato due terzi posti, mentre Manuel Verzeroli (Team KTM Pro Racing Sport) ha concluso quarto e sesto nonostante una brutta botta al ginocchio che ha condizionato il suo fine settimana. Piazzamenti analoghi per Riccardo Pasquato (Fantic Racing Junior Enduro Team), sesto e quarto, completando così una Top-5 di campionato provvisoria monopolizzata dai piloti coinvolti nel progetto con, nell’ordine, Elgari, Colorio, Scardina, Verzeroli e lo stesso Pasquato. Sempre tra i Pata Talenti Azzurri FMI, due ottavi posti all’attivo per Simone Cagnoni (Sissi Racing GASGAS), undicesimo e quattordicesimo altresì Thomas Bastiani (Off Road Factory Fvg Beta).

I successi dei portacolori del progetto si estendono alla graduatoria Junior con Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team) vincitore domenica e capo-classifica di campionato, preceduto nella giornata di sabato da Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto Enduro Team). I due si sono spartiti le vittorie ed i conseguenti secondi posti nelle due giornate, mentre Enrico Rinaldi (Satellite-Factory GASGAS-GTG Motogamma Contec S.p.A.-Lunigiana Team) ha concluso terzo in entrambe le circostanze. Trasferta spoletina problematica invece nella 250cc 2 tempi per Davide Mei (Entrophy Beta Junior Team), quarto sabato per poi vedersi costretto al ritiro l’indomani.

Ad arricchire un bottino complessivo di 6 vittorie ed altri 8 podi del fine settimana ci ha pensato come sempre Francesca Nocera (Honda Racing RedMoto Enduro Team), indiscussa protagonista della graduatoria Femminile della Coppa Italia Enduro tanto da ritrovarsi a punteggio pieno al comando della classifica con 5 vittorie in 5 giornate di gara finora disputate.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Spoleto ha offerto ai Talenti Azzurri l’opportunità di affrontare una gara caratterizzata da belle prove speciali, già conosciute quando, proprio qui, si è disputata la tappa del Mondiale. Per tutti loro è stato un buon allenamento in previsione del Gran Premio d’Italia di fine mese, con risultati positivi per gran parte dei nostri piloti. Nella 125 Alberto Elgari ha vinto entrambe le giornate, ma Pietro Scardina ha dimostrato di esserci e di poter competere per la vittoria. Positivo anche il rientro dall’infortunio di Luca Colorio, così come Manuel Verzeroli è rimasto nelle posizioni che contano fino ad una botta ad un ginocchio che per certi versi ha condizionato le sue performance in diverse prove speciali. Nella Junior i nostri Kevin Cristino e Manolo Morettini se la sono sempre giocata tra loro per il primato, pertanto non possiamo che esser soddisfatti. Da rimarcare anche il rendimento di Francesca Nocera: sebbene nel Campionato Italiano riesca a conquistare la vittoria con ampio margine, si impegna sempre a dare il 100 %, correndo al massimo in vista degli appuntamenti del Mondiale“.

Manolo Morettini vincitore sabato nella classe Junior (Ph. Dario Agrati)

Per i Pata Talenti Azzurri FMI il prossimo impegno è rappresentato pertanto dall’attesissimo Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro di scena tra Ponte dell’Olio e Bettola nel fine settimana del 21-23 giugno prossimi.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

