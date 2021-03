Greg & the Fatbones Diretti da Max Pirone A Swingin’ Affaire ALBUM Ora disponibile su tutte le principali piattaforme digitali Una produzione di Francesco Comunale per Highlights

Un connubio ormai collaudato, quello fra Claudio “Greg” Gregori, il maestro Massimo Pirone e l’orchestra FATBONES, che torna a farsi ascoltare! È uscito presso tutte le principali piattaforme musicali digitali l’album “A swinging affaire“, prodotto da Francesco Comunale per Highlights. Si tratta di un progetto discografico che si presenta al pubblico come un vero e proprio show degno delle migliori platee di Las Vegas. Swing all’ennesima potenza e allegria pura sono le matrici di questa operazione in cui Greg mostra di

esaltare a pieno le sue innate doti vocali di crooner, prendendo a modelli di riferimento artisti come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Bobby Darin. Pronti ad indossare il tuxedo con un ideale bicchiere di scotch fra le dita, Greg e Max, insieme ad un organico di ben 14 elementi, ripercorreranno un percorso musicale improntato ai classici del genere, nell’attesa di potersi nuovamente esibirsi dal vivo insieme al loro nuovo “affaire”…

A Swingin’ Affaire

Track list

ORY’S CREOLE TROMBONE

GENTLE ON MY MIND

I WON’T DANCE

MOONLIGHT SERENADE

IT HAPPENED IN MONTEREY ( ACCADDE A MONTEREY ) *

JUST IN TIME

AFTER YOU’VE GONE

ALL OR NOTHING AT ALL

AIN’T THAT A KICK IN THE HEAD ( LOVE STORY DI RANGO B ) *

CLOSE TO YOU

I’M GETTING SENTIMENTAL OVER YOU

I’VE GOT YOU UNDER MY SKIN

MORE

THE QUA QUA DANCE

DO NOTHING TILL YOU HEAR FROM ME

MUSIC TO WATCH GIRLS BY ( QUEL RITMO CHE SCUOTE IL CUORE ) *

HEIDI

BLUE TROMBONE

YOU’RE NOBODY TILL SOMEBODY LOVES YOU

SOMETHING

MONO BONE

THE BEST IS YET TO COME ( IL MEGLIO VIEN TRA UN PO’ ) *

ROUTE 66

BLUE DANIEL

GENTLE ON MY MIND ( TEMPI IMMEMORI ) *

Le liriche dei brani con * sono di Claudio “Greg” Gregori

