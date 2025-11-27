“A tavola con la malattia renale cronica” : sabato 29 novembre evento al Policlinico di Palermo

Sabato 29 novembre al Policlinico di Palermo torna l’appuntamento con l’iniziativa “A tavola con la malattia renale cronica” organizzato dalla UOSD Nefrologia e Dialisi di cui è Responsabile il Dr. Marco Guarneri.

Presso l’Aula Magna di Radiologia, nell’edificio 14, gli esperti illustreranno i principi di una corretta gestione dietetica per i pazienti con insufficienza renale cronica.

Quest’anno l’evento è arricchito dall’assegnazione del premio intitolato al nefrologo pediatrico Giovanni Pavone scomparso e dalla degustazione di prodotti aproteici e formaggi friP, (da “Free Phosphate”, “liberi da fosfato”).

L’insufficienza renale cronica (IRC) è una patologia caratterizzata da un progressivo declino della funzione renale, che compromette la capacità dei reni di eliminare le tossine e i rifiuti metabolici dal sangue. Nei pazienti affetti da IRC, l’assunzione eccessiva di proteine può portare a un aumento dei prodotti di scarto azotati, sovraccaricando ulteriormente i reni e accelerando il declino della funzione renale. Pertanto, una dieta controllata e bilanciata diventa essenziale per gestire la malattia, ridurre le complicanze e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

