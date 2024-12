A tavola per la malattia renale cronica: oggi al Policlinico laboratorio culinario

Oggi nell’Aula Nicolosi del Policlinico si svolge il laboratorio culinario per i pazienti con insufficienza renale cronica, che offre conoscenze pratiche e supporto.

L’incontro mira a trasformare una necessità dietetica in un’opportunità per adottare abitudini alimentari sane e sostenibili. L’evento è organizzato dalla UOSD Nefrologia e Dialisi di cui è Responsabile il Dr. Marco Guarneri e l’ U.O.S Educazione e

Promozione della salute di cui è Responsabile la Dr.ssa Simona Ilaria Trapani

L’insufficienza renale cronica (IRC) è una patologia caratterizzata da un progressivo declino della funzione renale, che compromette la capacità dei reni di eliminare le tossine e i rifiuti metabolici dal sangue. Nei pazienti affetti da IRC, l’assunzione eccessiva di proteine può portare a un aumento dei prodotti di scarto azotati, sovraccaricando ulteriormente i reni e accelerando il declino della funzione renale. Pertanto, una dieta controllata e bilanciata diventa essenziale per gestire la malattia, ridurre le complicanze e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Il laboratorio culinario si propone di fornire ai pazienti con IRC e ai loro caregivers le conoscenze e le competenze necessarie per preparare pasti sani, gustosi e con un adeguato valore nutrizionale.

Gli obiettivi specifici del corso includono:

· Promuovere una Corretta Gestione Dietetica: Il corso insegnerà ai partecipanti a riconoscere gli alimenti a basso contenuto proteico e a calcolare il fabbisogno giornaliero di proteine. Verranno fornite linee guida su come integrare alternative proteiche di alta qualità, come fonti vegetali di proteine per garantire un apporto sufficiente senza sovraccaricare i reni.

· Sviluppare Strategie Culinarie: I partecipanti apprenderanno tecniche culinarie per esaltare i sapori e la varietà dei piatti, nonostante le restrizioni dietetiche attraverso metodi di cottura salutari, l’uso di erbe e spezie per migliorare il gusto, e suggerimenti su come presentare i piatti in modo appetibile.

· Prevenire Carenze Nutrizionali: Un apporto equilibrato di nutrienti essenziali, come vitamine e minerali, spesso compromessi nelle diete a ridotto contenuto proteico. Verranno discusse le migliori fonti alimentari per questi nutrienti e le modalità per incorporarle nei pasti quotidiani.

Com. Stam.