A Terracina tornano gli ITF  Beach Tennis World Championships

Per la terza volta si giocheranno a Terracina dal 16 al 25 giugno gli ITF Beach Tennis World Championships, competizione sportiva della International Tennis Federation, della Federazione Italiana Tennis e organizzata dalla ASD Beach Tennis Terracina.

Mare, eventi, storia, cultura e tanto divertimento saranno lo sfondo della competizione mondiale di Beach Tennis che vedrà impegnati i più forti atleti del mondo.

I campioni del Beach Tennis, i tifosi e tutti gli appassionati vivranno i Mondiali di Beach Tennis tra le bellezze della città. Terracina, infatti, con i suoi oltre 6 km di spiaggia, ormai da anni si sta facendo conoscere a livello internazionale come una delle mete più prestigiose e ideali per la pratica sportiva in spiaggia e all’aria aperta. Sono attesi per questa edizione dei mondiali di beach tennis oltre 400 atleti da 20 paesi del mondo, con la categoria professionisti (uomini, donne e misto) che sarà affiancata da molte altre categorie che vanno dagli under 12 agli over 50.

Come per le scorse edizioni, l’appuntamento è sulla spiaggia di Levante, ai piedi del Tempio di Giove. Ad accogliere sportivi e spettatori, un village attrezzato con campi, tribune e stand. L’ingresso al village, come per tutte le partite, è gratuito, per permettere a chiunque lo vorrà di vivere tutte le emozioni di questo affascinante sport. Sole, mare, sport e tanto divertimento sono le parole chiave di questo evento che sarà in onda, dal venerdì alla domenica, anche sul canale nazionale SuperTennis.

A trionfare lo scorso anno per il campionato maschile è stata la coppia Giovannini-Burmakin contro Beccaccioli-Spoto. Un match ricco di emozioni che vide la coppia italo-russa aggiudicarsi il titolo di campioni al super tie-break; incontenibile la gioia dei nuovi campioni del mondo che celebrarono la propria consacrazione sul campo centrale del village 2021! Applausi meritati anche per gli altri finalisti, sconfitti nella prima finale mondiale della loro carriera.

Altrettanto ricca di emozioni la finale femminile, che ha visto le azzurre Giulia Gasparri e Ninny Valentini sollevare la Coppa del Mondo. In particolar modo non sono mancati i brividi ad inizio secondo set a causa di un infortunio al ginocchio di Ninny Valentini. L’intervento maestrale della fisioterapista ha però tamponato i problemi alla gamba sinistra della giovane azzurra che è riuscita a portare a termine l’incontro aggiudicandosi così il titolo più bello della sua carriera assieme alla sua compagna in campo e nella vita.

Quali le emozioni che vivremo ai prossimi ITF Beach Tennis World Championships?

Non resta che seguire tutti gli aggiornamenti e venire a Terracina per incontrare i top player di tutto il Mondo!

