Tokyo (JPG) – Diana Bacosi è salita di nuovo sul podio di Olimpia. La Campionessa di Rio 2016 si è confermata tra le migliori tiratrici al mondo centrando oggi la medaglia d’argento. “E’ una gioia immensa – ha dichiarato visibilmente commossa a fine gara –

Essere di nuovo qui con una medaglia al collo dopo cinque anni è incredibile, soprattutto se penso a tutto quello che abbiamo passato negli ultimi diciassette mesi a causa del Covid. Non voglio essere banale e scontata, ma dedico questo argento a tutto il popolo italiano con tutto il mio cuore, sperando che possa dare a tutti la carica giusta per affrontare le difficoltà che ancora ci aspettano”.

Entrata in finale con dorsale numero due grazie al punteggio di 123/125 in qualificazione, la tiratrice nata a Città della Pieve, cresciuta a Cetona (SI) e da molti anni residente a Pomezia (RM) ha preso immediatamente la guida del sestetto delle migliori insieme alla statunitense Amber English e in tandem sono arrivate al duello finale per l’oro e l’argento. La portacolori dell’Esercito Italiano non è riuscita a mantenere alta la concentrazione dopo che ha avuto la certezza del podio e si è lasciata scappare un piattello di troppo regalando il vantaggio all’avversaria. Una occasione ghiotta che la English non ha sprecato ed alla fine si è messa al collo l’oro con 56/60 a 55/60.

Da finale anche il debutto olimpico di Tammaro Cassandro. Il carabiniere di Caserta, nipote dell’olimpionico di Atlanta 1996 Ennio Falco, si è lasciato scappare solo un piattello dei 125 di qualificazione ed è entrato in finale con 124 + 5, meglio di lui solo il francese Eric Delaunay, primo con 124 +6. Purtroppo l’emozione della prima volta ha giocato un brutto scherzo all’azzurra e con 16/20 si è fermato in sesta posizione.

Fuori dalle finali Gabriele Rossetti e Chiara Cainero. Il poliziotto di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico a Rio 2016, si è fermato in decima posizione con lo score di 121/125, uno in meno di quelli necessari per accedere allo spareggio di ingresso in finale. Solo ventesima la carabiniera friulana di Cavalicco di Tavagnacco (UD) con 114/125.

Soddisfatto dei suoi Andrea Benelli “Immensa Diana (Bacosi, ndr). Io sono stato Campione Olimpico e so bene come ci si sente a tornare sulle pedane a cinque cerchi con il carico del titolo sulle spalle. Bravo anche Tammaro (Cassandro, ndr). Per la quarta gara internazionale consecutiva ha sbagliato solo un piattello in qualificazione. L’emozione della finale è una cosa grande da gestire, gli servirà da esperienza”.

RISULTATI

Skeet Femminile: 1^ Amber ENGLISH (USA) 121/125 – 56/60; 2^ Diana BACOSI (ITA) 123/125 – 55/60; 3^ Meng WEI (CHN) 124 – 46/50; 4^ Isarapa IMPRESARTSUK (THA) 120/125 (+6) – 36/40; 5^ Nadine MESSERSCHIMDT (GER) 120/125(+5) – 26/30; 6^Natalia VINOGRADOVA (ROC) 120/125 (+1) – 17/20; 20^ Chiara CAINERO (ITA) 114/125.

Skeet Maschile: 1° Vincent HANCOCK (USA) 122/125 (+8) – 59/60; 2° Jesper HANSEN (DEN) 122/125 (+5+8+20) – 55/60; 3° Abdullah ALRASHIDI (KUW) 122/125 (+7) – 46/50; 4° Etu KALLOINEN (FIN) 123/125 – 36/40; 5° Eric DELAUNAY (FRA) 124/125 (+6) – 25/30; 6^ Tammaro CASSANDRO (ITA) 124/125 (+5) – 16/20; 10^ Gabriele ROSSETTI (ITA) 121/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

PROGRAMMA GARE

Martedì 27 luglio Pre Event Training Trap

Mercoledì 28 luglio dalle ore 02.00 alle ore 07.50 – Qualificazione Trap Femminile

dalle ore 02.50 alle ore 08.40 – Qualificazione Trap Maschile

Giovedì 29 luglio dalle ore 02.00 alle ore 05.30 – Qualificazione Trap Femminile

dalle ore 02.50 alle ore 06.20 – Qualificazione Trap Maschile

dalle ore 07.30 alle ore 08.15 – Finale Trap Femminile

dalle ore 08.30 alle ore 09.15 – Finale Trap Maschile

Venerdì 30 luglio Pre Event Training Trap Mixed Team

Sabato 31 luglio dalle ore 01.00 alle ore 04.50 – Qualificazione Trap Mixed Team

dalle ore 05.30 alle ore 06.30 – Finali Mixed Team

Luogo delle gare: Asaka Shooting Range

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Tokyo è di + 7 ore. (Es. Quando a Tokyo saranno le 15.00, a Roma saranno le 08.00)

