A Tolmezzo scatta la stagione 2023 del Campionato Italiano Trial

Il conto alla rovescia è terminato. A Tolmezzo, centro più importante della Carnia situato nella Provincia di Udine, prende il via questo fine settimana la stagione 2023 del Campionato Italiano Trial.

Per questo round inaugurale la massima espressione delle due ruote trialistiche farà capolino sulla location teatro lo scorso anno del TrialGP Italy del Mondiale Trial, nuovamente con la regia organizzativa del Moto Club Carnico e l’attesa per un pubblico delle grandi occasioni. Registrando un rimarchevole numero di iscritti e l’adesione delle principali case costruttrici, la serie tricolore non mancherà di suscitare molteplici tematiche d’interesse nella giornata di gara di domenica 2 aprile.

PRIMO APPUNTAMENTO DELL’ITALIANO TRIAL

Tante novità ed abbinamenti inediti impreziosiranno la top class TR1. All’assalto dell’ennesimo titolo italiano in carriera, Matteo Grattarola ha sposato la causa Vertigo per la stagione 2023, iniziando la personale rincorsa al quattordicesimo alloro tricolore da Tolmezzo, location dove si rese protagonista di una memorabile e storica vittoria di gara nel Mondiale TrialGP lo scorso anno. Da vice-Campione in carica, Luca Petrella difenderà altresì i colori GASGAS, mentre Lorenzo Gandola sarà nuovamente parte integrante del Beta Trial Factory Team. Passaggio in Sherco invece per Gianluca Tournour, con il Campione TR2 in carica Stefano Garnero pronto alla sfida con il Team TRRS Italia NILS. Non mancheranno all’appello infine i giovani Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) e Mattia Spreafico (Vertigo). Passando alle altre categorie in gara, la TR2 si riconferma combattutissima annoverando uno schieramento di assoluto valore e diversi pretendenti al podio in ogni singolo evento del calendario. Discorso similare per le altre categorie ai nastri di partenza: TR3, TR3 Open, TR4 con la TR3 125 espressamente rivolta ai giovani talenti da 14 a 21 anni di età. Confermato inoltre per il terzo anno consecutivo il Trial Challenge GASGAS dedicato ai piloti che partecipano al Campionato Italiano Trial con una TXT di qualsiasi anno e modello, con iscrizione gratuita e premi in palio a fine gara e campionato.

Il Calendario 2023 del Campionato Italiano Trial

TRIAL FEMMINILE IN CRESCITA

La crescita esponenziale del movimento delle due ruote trialistiche in rosa trova conferma dall’elevato livello di competitività del Campionato Italiano Trial Femminile A. La giovane Campionessa 2021-2022 Andrea Sofia Rabino (Beta), terza classificata del Mondiale TrialGP Women lo scorso anno, andrà all’assalto del terzo titolo tricolore consecutivo confrontandosi con avversarie di assoluto valore. Da Alessia Bacchetta (GASGAS) in costante e progressiva ascesa a Martina Brandani (Sherco), passando per due ex-Campionesse italiane che hanno cambiato moto per la stagione 2023: Sara Trentini con TRRS, Martina Gallieni oggi in forze alla Scorpa.

SCATTA IL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Sempre in abbinamento al Campionato Italiano Trial, a Tolmezzo prende il via la stagione 2023 del Campionato Italiano MiniTrial riservato ai giovani talenti di almeno 8 anni di età. Il “serbatoio di talenti” della specialità annovera un buon numero di iscritti nelle rispettive classi di appartenenza, riaffermando la spinta propulsiva all’attività giovanile intrapresa nell’ultimo triennio dal Comitato Trial FMI. Per i Campioni di domani confrontarsi nell’Italiano MiniTrial rappresenta una proverbiale occasione di maturare una formidabile esperienza formativa per il futuro, arricchendo di round in round il proprio bagaglio di formazione tecnico-agonistica.

FOCUS SULLE AZIENDE

Il Campionato Italiano Trial 2023 registra l’adesione di numerose aziende che hanno sposato la filosofia di crescita e valorizzazione dell’intero movimento delle due ruote trialistiche. Tra i partner d’eccellenza non mancano NILS, 24MX, Michelin, Hurly e MXLINE con Beta, GASGAS, Scorpa, Sherco, TRRS e Vertigo nel novero delle aziende accreditate, attivamente impegnate nello sviluppo della specialità.

INFORMAZIONI UTILI, PROGRAMMA E PERCORSO

A Tolmezzo il Campionato Italiano Trial e MiniTrial adotterà il cosiddetto “Format A” con un’intensa giornata di gara domenica 2 aprile. Sul sito web ufficiale del Campionato Italiano Trial (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al sistema TrialGo, mentre gli account social ufficiali Facebook e Instagram garantiranno costanti aggiornamenti nel fine settimana con notizie, foto ed informazioni utili. Per il secondo anno consecutivo gli highlights del weekend di gara trovano spazio su FedermotoTV, garantendo una vetrina di prim’ordine al Campionato Italiano Trial con una serie di contenuti esclusivi.

Timetable

Percorso di Gara

Informazioni logistiche e ricettività

Race Program

Classifiche LIVE

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI

A tutti i piloti e licenziati FMI si ricorda che il termine ultimo d’iscrizione, attraverso la piattaforma SIGMA, a tutte le gare del Campionato Italiano Trial e Trofei FMI quest’anno è previsto per la mezzanotte (ore 24:00) del giovedì antecedente il weekend di gara. Il termine ultimo riguarda le manifestazioni inerenti Campionato Italiano Trial, Campionato Italiano Trial Indoor, Trofeo Centro Italia Trial, Trofeo Nord Est Trial e Trofeo delle Regioni Trial. Rispetto al 2022 pertanto il termine ultimo passa dalla giornata di venerdì alle 24:00 del giovedì antecedente ogni manifestazione prevista dal calendario.

Com. Stam. + foto