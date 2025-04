A Torre del Lago “Le Vele Classiche di Puccini” sul Lago di Massaciuccoli, aperte le iscrizioni alla seconda edizione

Navigare su un lago con un perimetro di circa 10 chilometri di coste, all’interno del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, tra numerose specie di uccelli, canali e basse vegetazioni.

Ammirare dalle sue acque l’ottocentesca villa, classificata monumento nazionale, edificata sulle rive e appartenuta al celebre compositore operistico Giacomo Puccini. Ritrovarsi con altri appassionati e armatori di barche storiche, soprattutto di derive d’epoca in legno. Tutto questo sarà possibile il 26 e 27 aprile 2025 in occasione della seconda edizione di “Le Vele Classiche di Puccini”, veleggiata per barche tradizionali che si svolgerà sul lago di Massaciuccoli, a 15 minuti dal centro di Viareggio.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini (www.cvtlp.it), dove faranno base le imbarcazioni, in collaborazione con il Comune di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano, con il supporto organizzativo di ICARE e FIV (Federazione Italiana Vela). Patrocinatori dell’evento la Regione Toscana, La Provincia di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini Lucca, Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici), Fondazione Museo Barca Lariana. La manifestazione si svolgerà con il supporto di: Pietro Lencioni Rappresentanze, Versilform Antinfortunistica, Bazar Pucci, Unipol Sai Pisa, Cantiere Navale Checchi, NAVIGO, Giannoni Marco Marine covers, Millenium Technology Center, Viadana Yacht Equipment, Viviana Natalini Scultrice, Negri Nautica, U.O.E.I. Torre Del Lago Puccini, Azienda Agricola Corte Saibante, Ricami e Stampe Versilia di Luca Venturi.

Di seguito il link per formalizzare l’iscrizione alla seconda edizione di “Le Vele Classiche di Puccini”: https://www.cvtlp.it/events/le-vele-classiche-di-puccini-2025/. La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle due conferenze in programma, il concerto, la cena del sabato sera, l’aperitivo e la premiazione di domenica, varo e alaggio con gru (previa segnalazione nella scheda di iscrizione), l’ormeggio presso il porticciolo del circolo per le notti di venerdì e sabato (previa segnalazione nella scheda di iscrizione), gadget dell’evento. L’iscrizione è gratuita per bambini di età inferiore ai 14 anni. Per eventuali accompagnatori non iscritti alla regata la partecipazione alle manifestazioni collaterali è gratuita mentre il costo per la cena è di 30 euro a persona.

Nel corso della cerimonia di premiazione di domenica pomeriggio 27 aprile verranno premiate la prima classificata in tempo reale tra le imbarcazioni a chiglia, le derive in vetroresina e le derive in legno, oltre alle prime, seconde e terze classificate in tempo compensato in tutte le categorie. Premio speciale per la prima timoniera donna giunta al traguardo. Si aggiudicherà il premio “La fanciulla di Puccini” l’imbarcazione che avrà dimostrato il miglior connubio tra bellezza, storia, passione e apprezzamento del pubblico. Tra i riconoscimenti speciali il Premio Glamour, per imbarcazione ed equipaggio, messo in palio dal Museo della Barca Lariana, la più importante collezione europea di barche storiche con sede a Pianello del Lario sul Lago di Como. L’ASDEC, Associazione Scafi d’Epoca e Classici fondata nel 1987, attribuirà un premio alla barca che sia appartenuta alla stessa famiglia dal maggior numero di anni, previa verifica della documentazione che possa attestarne la lunga proprietà. Altri premi verranno estratti a sorte tra tutti i partecipanti.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Circolo Velico Torre del Lago Puccini Via delle Torbiere 1 – Torre del Lago 55049 Viareggio (LU) www.cvtlp.it – E-mail: regate@cvtlp.it

Georges Loupakis +39 335 5412357

Rodolfo Collodi +39 328 7376503

Iscrizioni online: https://www.cvtlp.it/events/le-vele-classiche-di-puccini-2025/

