A tu per tu con la poetessa Dalila Mancusi

“Affezioni Cosmiche” e “Stagione D’Amore”. Punti di contatto e differenze tra le due raccolte poetiche.

Credo ci siano più analogie che differenze. Entrambe le raccolte srotolano la matassa dei miei sentimenti. I sentimenti sovente sono ingarbugliati, aggrovigliati e la poesia mi consente di districare i nodi. L’unica differenza che mi sovviene è che in “Affezioni Cosmiche” a differenza di “Stagione d’amore” indosso nuovi occhi per pennellare una società nuova, migliore (ovviamente attraverso i versi quindi in modo lirico).

– Antonia Pozzi, Alda Merini e potrei continuare a citarne altre ma dimmi tu a chi ti senti più affine. O meglio dimmi se c’è una poetessa grandiosa del passato o anche contemporanea nella quale ti rispecchi.

– Un dolore che squarcia credo sia l’elemento che accomuni tutte le poetesse ma non mi permetto di accostare il mio nome al loro. Ammiro con riverenza Antonia Pozzi, Alda Merini, Emily Dickinson etc. e spero soltanto che un giorno anch’io possa avere maggiori consensi.

– La società sognata da Dalila Mancusi è una società estetica. Ce ne parli?

– Probabilmente scriverò un breve saggio intitolato proprio “La società estetica” e quindi non voglio anticipare i temi che affronterò ma per ora posso dire che immagino una società dove ci sia molto più tempo per i silenzi eloquenti dell’anima.

– Omaggi a poeti illustri tra i quali Giacomo Leopardi. Ci parli di queste tue scelte?

– Chi verseggia solitamente naviga e affonda nelle anime di altri poeti ed è quello che da sempre faccio, affogando a volte nella complessità e vastità di queste anime meravigliose.



– Emerge chiaramente in entrambe le raccolte la tua anima romantica. Ci parli di come questa corrente letteraria-filosofica ha avuto influenza su di te e su ciò che sei?

– Il Romanticismo esalta i sentimenti, la fantasia, il sogno e inevitabilmente ne fui attratta e ne rimasi affascinata sin da giovanissima. Posso dire di essere una romantica nel senso letterario-filosofico del termine.

– Sei teatroterapeuta (ti occupi di teatroterapia e poesiaterapia) e stai facendo il TFA per lavorare come docente di sostegno. Entrambe le professioni al servizio dei più fragili. Non è un caso?

– No, non è un caso. Aiutare, supportare e sostenere il prossimo rientra tra i miei talenti. Gli artisti e in particolar modo i poeti sono dei grandi esploratori e conoscitori dell’animo umano quindi se ti tendono la mano quasi sempre riescono a cogliere, accarezzare e placare le bufere che abitano al tuo interno. Sai perché? Perché loro hanno dentro se temporali implacabili e sono più portati e predisposti ad intuire anche quelli altrui.

di Roberto Dall’Acqua