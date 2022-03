A tutto …volume! contest letterario Graus Edizioni e Radio Punto Nuovo seconda edizione 2022

Prende il via la seconda edizione del contest radiofonico/letterario “A tutto …volume”, ideato da Graus Edizioni e organizzato in collaborazione con Radio Punto Nuovo. Il contest è dedicato agli scrittori esordienti e prevede come primo premio la pubblicazione di un libro per i tipi della Graus Edizioni.

“A tutto …volume” nasce dalla volontà di stimolare il pensiero e la lettura sul territorio italiano e campano in particolare, e di fornire un’opportunità agli autori che non sono ancora riusciti a pubblicare ma che hanno contenuti e punti di vista narrativi significativi e interessanti.

L’obiettivo è anche quello di ampliare l’abituale target di riferimento delle librerie fisiche e digitali, invitando alla lettura una audience auspicabilmente più grande, attraverso i canali di comunicazione dell’emittente e della casa editrice, pagine social incluse.

La prima edizione si è rivelata un vero successo, abbiamo avuto una grande risposta da parte degli utenti, che hanno scritto da diverse zone della Campania, e non solo. I risultati sono stati molto soddisfacenti. E proprio a marzo uscirà il testo della vincitrice della prima edizione: Il silenzio dell’Universo di Elena Piscopo.

L’autore potrà presentare qualsiasi tipo di testo: saggio, romanzo, raccolta di racconti o di poesie, novella fantasy. Insomma, qualsiasi genere e forma letteraria, l’importante è che il testo abbia qualcosa da dire e soprattutto che lo dica nel modo più originale e coinvolgente possibile. Tutte le modalità di partecipazione sono presenti sul sito: https://www.grausedizioni.it/a-tutto-volume-2a-edizione/.

La prima fase del contest è interattiva, perché coinvolge gli utenti dei social Facebook e Instagram. Difatti, per ogni autore sarà pubblicato un post con i dati forniti dallo stesso e con una citazione del testo: i dieci autori che avranno ottenuto più like saranno poi sottoposti, in una seconda fase, alla lettura di una giuria di “appassionati” – formata dall’editor Giusi Borrelli, dal giornalista Ciro Cacciola, dal giornalista e direttore artistico di Radio Punto Nuovo Bruno Gaipa, dalla preside dell’Istituto Nuovo Bianchi Angela Procaccini e dal giornalista Lino Zaccaria – che decreterà il libro vincitore entro il 26 settembre 2022.

Si tratta di un’iniziativa molto importante perché fa parte di un percorso di promozione della cultura che la casa editrice Graus Edizioni porta avanti da anni per creare una rete culturale, per incrementare la lettura e avvicinare quanti più utenti possibili al mondo del libro, dimostrando che anche in questo periodo così difficile e delicato la cultura reagisce e non vuole fermarsi.

