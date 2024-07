A un anno dalla scomparsa di Aldo De Franchis, l’ERSU lo ricorda

Palermo. “È stata una figura importante nella storia dell’ERSU Palermo. Nel 2003, ha attuato la legge regionale 20/2002 con la trasformazione dell’ex Opera Universitaria nel nuovo ente regionale per il diritto allo studio: un cambiamento che ha segnato una svolta significativa nel supporto agli studenti universitari e AFAM della nostra Regione e in particolare in Sicilia occidentale.

Aldo De Franchis ha servito l’Amministrazione e i cittadini con dedizione fino al 2012, raggiungendo il massimo di anni di servizio consentiti: il suo servizio, circa 42 anni, è stato prestato incessantemente in favore della missione del diritto allo studio universitario.” A parlare è Margherita Rizza, presidente di ERSU Palermo, che con queste parole ricorda il dirigente regionale Aldo De Franchis scomparso esattamente un anno fa.

“De Franchis – aggiunge il direttore dell’ERSU, Ernesto Bruno – era conosciuto per il suo forte tratto umano e per la sua capacità di stare vicino al personale. Ha sempre saputo motivare i lavoratori nelle loro funzioni, creando un ambiente positivo e produttivo. Ma, forse ancora più significativo, è stato il suo rapporto con gli studenti. Per oltre 40 anni, ha seguito e aiutato migliaia di studenti nella loro vita universitaria, ascoltandone le esigenze e offrendo supporto con grande empatia e dedizione”.

Per ricordare l’impegno di Aldo De Franchis in favore del diritto allo studio – anche su proposta di diversi lavoratori che lo hanno conosciuto – l’ente alla ripresa dell’anno accademico, anche per consentire agli studenti di partecipare al momento commemorativo, metterà in campo un’iniziativa che possa essere d’ispirazione per le future generazioni di studenti e del personale.

