A via il campionato di Serie A1 di softball, sabato 29 marzo l’Inox Team Saronno ospita il Collecchio

Sabato 29 marzo al via il campionato Serie A1 di softball, a partire dalle ore 17:00 nell’impianto di via De Sanctis la Inox Team Saronno Softball ospita la Bertazzoni Collecchio.

La squadra del presidente Massimo Rotondo nella sessione invernale ha effettuato una profonda trasformazione, infatti alle giocatrici confermate sono state affiancate le giovani promettenti del settore giovanile, ma non sono mancati i movimenti di mercato.

Alle esperte Alessandra Rotondo, Anita Bartoli, Sara Cianfriglia, Christina Toniolo, Mirta Anselmi e la ceca Barbora Saviola, si sono aggiunte Milena Ouly Pouye, Sara De Luca e la tedesca Hannah Held, un roster che comunque è ancora giovanissimo ad eccezione della tedesca Held che porta in pedana tantissima esperienza, ma i movimenti in entrata nella società saronnese non sono ancora conclusi.

E’ stato completamente rinnovato lo staff tecnico. Il venezuelano Willy Pino è il nuovo head coach, ad affiancarlo nel dugout sono arrivati il connazionale Leonel Abreu Sánchez ed il cubano José Abelardo Peña Guerrero, lo scopo è quello di fare crescere le giovani.

A poche ore dall’inizio della stagione sono arrivate le dichiarazioni dell’allenatore Willy Pino “L’inserimento delle giovani in Prima squadra sarà la vera sfida di questa stagione, ma sono sicuro che le giocatrici più esperte sapranno integrarle. Sono sicuro che assieme ci toglieremo tantissime soddisfazioni, il nostro obiettivo in primis di qualificarsi ai playoff, alzare per la quarta volta di fila la Coppa Italia e vincere la Coppa delle Coppe. Sarà un percorso graduale, giorno dopo giorno allenamento dopo allenamento”.

Parola ad Alessandra Rotondo la giocatrice più rappresentativa dell’Inox Team Saronno “Finalmente si riparte. La società ha lavorato benissimo in questa off season, è stato un periodo di grande crescita, che darà la possibilità a tante giovani (e non solo) di togliersi delle belle soddisfazioni. Ora ci sarà tanto lavoro da fare a livello di squadra. Dobbiamo conoscerci e trovare la giusta armonia per costruire un grande gruppo. La strada è quella giusta per disputare un bel campionato ed ho una grande fiducia nelle mie compagne, unite possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Appuntamento dunque è per sabato 29 marzo all’impianto sportivo di via De Sanctis, dove a partire dalle ore 17 verranno svolti due incontri contro il Collecchio.

Nell’occasione la prima palla verrà lanciata da Marco Proserpio, direttore generale dell’FCB Saronno 1910, società di calcio che milita nel campionato di Eccellenza da sempre vicina alle sorti di quella impegnata nel baseball e nel softball in città.

