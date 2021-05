Promozioni, valorizzazione di prodotti enogastronomici locali, regali green e una guida agli acquisti sostenibili nelle boutique dei centri

Sono in arrivo gli Earth Days: giornate speciali che i The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo dedicano al nostro amato pianeta terra dal 12 al 17 maggio 2021.

Gli Earth Days rientrano tra gli appuntamenti della campagna primavera-estate 2021

«Re-Think a future in colors»: l’auspicio di un mondo pronto a ritrovare, con ottimismo, una nuova consapevolezza, si inserisce nel più ampio approccio di NEINVER – leader nel segmento outlet europeo, a cui i The Style Outlets fanno capo – da sempre impegnato per una gestione dei propri centri in linea con principi di sostenibilità e valorizzazione territoriale.

Tante le iniziative in programma, a partire da una guida agli acquisti sostenibili e ai prodotti del made in Italy realizzata in collaborazione con i brand presenti all’interno dei centri. Una “Green List” – consultabile sui siti di Vicolungo e Castel Guelfo – che include una selezione di prodotti tra cui, ad esempio, sneaker in poliestere recuperato, abbigliamento in tessuti riciclati o organici, elettrodomestici a risparmio energetico, vini biologici ecc.

Tra le tante sorprese, ci saranno anche regali ecosostenibili: dal 12 al 17 maggio, a fronte di una soglia minima di spesa*, sarà possibile ritirare dei micro-garden box per coltivare lavanda, margherite o basilico e ricreare un angolo verde in ogni casa o ufficio. Eco-cubi in legno che contengono semi e terriccio e che potranno essere direttamente trapiantati una volta che la piantina sarà cresciuta. L’ Eco-cubo si decomporrà lentamente e diventerà un prezioso fertilizzante. Negli stessi giorni, inoltre, sarà attiva anche una promozione che prevede un ulteriore sconto del 30% sul prezzo outlet delle collezioni primavera-estate nei negozi aderenti.

Per i The Style Outlets, la sostenibilità non può prescindere dalla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Fino al 19 maggio, infatti, Vicolungo The Style Outlets ospiterà anche uno spazio dedicato al racconto del prodotto principe del territorio novarese, il riso – gestito dall’azienda piemontese Riso Rizzotti – dove poter conoscere le diverse varietà di riso a Km 0, prodotte con tecnologie a basso impatto ambientale.

A Castel Guelfo, invece, fino al 28 maggio sarà possibile degustare e conoscere l’iter produttivo dei vini del Consorzio Vini di Romagna: Sangiovese, Trebbiano e Albana per citarne alcuni. Tutti rigorosamente DOC. Presente nel centro anche un corner del progetto della Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il futuro”, dove fino al 18 maggio sarà possibile prenotare gratuitamente alberi e arbusti, da ritirarsi in autunno presso vivai convenzionati.

* I micro-garden box sono disponibili gratuitamente a fronte di una spesa di 150 euro da effettuarsi nell’arco di una giornata. Concorrono all’importo scontrini da 50 euro e multipli di 50 euro. La lista dei negozi aderenti alla promozione degli Earth Days con ulteriori sconti sul prezzo outlet fino al 30% è consultabile è consultabile ai seguenti link: Vicolungo ; Castel Guelfo .

Com. Stam.