A Vicolungo The Style Outlets con Geronimo Stilton si può arrivare fin sulla luna!

Nella piazza centrale del centro, infatti, sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 14.30 alle 18.30, i piccoli visitatori potranno godersi un estratto della mostra “Geronimo Stilton Live Experience-Viaggio nel Tempo” e partecipare gratuitamente alla magica esperienza Moon Virtual Reality, un viaggio in 3D guidati dalla voce del topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo.

Mediante l’utilizzo di visori, gli ospiti avranno la possibilità di vivere, in tutta sicurezza, un’ avventura STRATOPICA avendo la sensazione di essere completamente immersi nello spazio.

Inoltre, fino al 20 novembre tutti i visitatori della mostra “Geronimo Stilton Live Experience – Viaggio nel Tempo” in corso al Castello di Novara hanno diritto a ricevere la shopping card di Vicolungo con uno sconto extra del 10% sul prezzo outlet, mentre tutti i clienti di Vicolungo The Style Outlets possono acquistare online il biglietto di accesso alla mostra a un prezzo scontato.

Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: https://vicolungo.thestyleoutlets.it/it/geronimo-stilton .

Geronimo Stilton – nato da un’idea di Elisabetta Dami – è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, è diventata un fenomeno globale con 182 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi.

Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER – player leader nel segmento outlet in Europa – si trova a Vicolungo (NO) in Piazza Santa Caterina, 1. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00. Per maggiori informazioni: https://vicolungo.thestyleoutlets.it/it

