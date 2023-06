A Vicolungo The Style Outlets torna “Impiatto Forte” con lo chef Antonino Cannavacciuolo

Al via il social contest “Impiatto Forte – Summer edition”. I finalisti si sfideranno davanti allo chef il 29 giugno. In palio un ricco set di prodotti del punto smart-gourmet “Antonino, Il Banco di Cannavacciuolo”

Dopo il grande successo dello scorso autunno, sul canale Instagram di Vicolungo The Style Outlets parte da oggi “Impiatto Forte – Summer edition”, il concorso social promosso dal centro che permetterà a due fortunati partecipanti di sfidarsi a colpi di “impiattamenti” sotto la guida dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Impiatta, partecipa…vinci!

Quale momento migliore per dare sfogo alla propria fantasia e creare piatti freschi e ben presentati per affrontare il caldo con leggerezza? Con l’arrivo della bella stagione, l’outlet di Vicolungo – uno dei due centri gestiti in Italia da NEINVER, player leader nel settore degli outlet in Europa – dà inizio alla seconda edizione del social contest di cucina dedicato all’“impiattamento”. Fino al 22 giugno, i fan del noto chef campano e di Vicolungo The Style Outlets potranno cogliere l’occasione e divertirsi a mettersi alla prova, condividendo via Instagram Story le proprie creazioni culinarie ispirate all’estate e taggando l’account ufficiale del centro (@vicolungothestyleoutlets). I must have per vincere? Gusto e bellezza!

La sfida finale: appuntamento a Vicolungo il 29 giugno

Una giuria selezionerà i due concorrenti che, attraverso i loro piatti, dimostreranno una maggiore creatività e attenzione ai dettagli. I finalisti verranno invitati a sfidarsi in un vero e proprio “live show”, sotto gli occhi attenti e il giudizio dello chef nonché alla presenza di amici, fan e visitatori dell’outlet. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà nella piazza principale del centro giovedì 29 giugno dalle 17.00 e sarà anche una buona occasione per incontrare da vicino lo chef, scattare foto e scambiare quattro chiacchiere.

Per i contendenti, in palio un gustoso set di prodotti della tradizione mediterranea provenienti dal punto smart-gourmet “Antonino, il Banco di Cannavacciuolo”, presente presso Vicolungo The Style Outlets dal 2019. E per il vincitore…ci sarà anche il trofeo di “miglior impiattatore” 2023!

Tutte le informazioni sul concorso e sull’evento nel centro sono disponibili al link: https://vicolungo.thestyleoutlets.it/it/impiatto-forte-giugno.

Per partecipare all’evento in loco non è richiesta prenotazione.

ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo

“ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” ha debuttato a Vicolungo The Style Outlets a maggio 2019. Il punto smart gourmet prende ispirazione dalla tradizione street food napoletana, che offre una ricca selezione di gastronomia gourmet in versione smart e anche “on the go”. Sul menu sfiziosità salate come pizza fritta, parmigiana di melanzane, mozzarella in carrozza, cuoppo e dolci come graffe, sfogliatelle, babà, code d’aragosta e altri prodotti iconici.

NEINVER

NEINVER è una multinazionale di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset immobiliari. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 17 centri outlet, 4 retail park e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, la roadmap Building Tomorrow di NEINVER definisce obiettivi specifici volti a creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, incrementando la resilienza dell’azienda e migliorando il coinvolgimento dei suoi dipendenti.

