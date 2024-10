A1 maschile: domenica 20 ottobre ragazzi in casa contro Santa Margherita. La compagine ligure è la capolista del girone

Pedone e compagne di scena invece sul cemento indoor di Padova – Ultima giornata d’andata della fase a gironi della serie A1 maschile e femminile domenica 20 ottobre. Spettacolo assicurato nella gara in programma in viale del Fante a partire dalle ore 10 tra il Ct Palermo e la capolista Tc Santa Margherita Ligure.

La compagine siciliana nelle prime due gare ha collezionato un pari a Forte dei Marmi e la netta vittoria interna per 6-0 contro Massa Lombarda.

Il Ct Palermo, finalista nel 2022, giocherà quindi ancora una volta in casa e lo farà nuovamente il prossimo 27 ottobre con i toscani del Tc Italia.

Contro Santa Margherita Ligure, formazione neopromossa, ci sarà da divertirsi per la consistenza dei giocatori in campo. Non solo i due ex top 100 Salvatore Caruso e lo spezzino Alessandro Giannessi, oltre al giovane ventenne di belle speranze Gabriele Piraino. Se guardiamo infatti chi ha schierato nelle prime due giornate la formazione ligure troviamo lo spagnolo Pedro Martinez, n. 40 al mondo, il francese Antoine Escoffier, al gradino 230 del ranking, il piemontese Andrea Vavassori, qualificato con Simone Bolelli per le Nitto Atp Finals di doppio e il pisano Francesco Maestrelli, n. 316 del ranking. In squadra anche il biscegliese Andrea Pellegrino, 220 al mondo, che proprio contro il Ct Palermo dovrebbe disputare la sua prima gara in questa serie A1. I due giocatori del vivaio sono Luca Castagnola, numero 707 del ranking mondiale, e Filippo Romano numero 250 delle classifiche di doppio. Ricordiamo che di domenica in domenica può essere schierato un solo giocatore straniero.

Sarà indubbiamente una gara ben più complicata di quella che Salvatore Caruso e compagni hanno affrontato lo scorso 13 ottobre. Il Ct Palermo venderà cara la pelle confidando nel calore del pubblico.

“il Ct Santa Margherita Ligure è la squadra più forte del nostro girone – afferma il capitano Davide Cocco – però i valori sulla carta vanno poi dimostrati in campo. I nostri prossimi rivali per uscire dal nostro campo con l’intera posta in palio dovranno certamente faticare. Siamo molto motivati per fare bene e provare a sovvertire il pronostico puntando su esperienza e coesione del gruppo. Domenica mattina – conclude Cocco – il pubblico si divertirà, ben vengano queste partite di così elevato spessore”.

L’altra gara del girone sarà Tc Italia – Massa Lombarda. Toscani con 1 punto, ravennati fermi al palo.

La seconda squadra siciliana in gara nel massimo campionato maschile ovvero il Ct Vela Messina, campione in carica, sfiderà fuori casa il Tc Crema.

Passando alla serie A1 femminile anche le ragazze, così come i colleghi maschi, hanno raccolto 4 punti: vittoria in casa, 3-1, contro le campionesse in carica della Società Canottieri Casale e pareggio, 2-2, a Genova.

Domenica 20 ottobre seconda delle tre trasferte consecutive per il team finalista lo scorso dicembre. Il Ct Palermo affronterà il Tc Padova sul cemento indoor. Biancoscudate vittoriose all’esordio contro il Park Genova e sconfitte la scorsa giornata a Casale Monferrato nonostante la presenza della brasiliana naturalizzata italiana Laura Pigossi (127 Wta) e della spagnola Andrea Lazaro Garcia numero 244 del ranking. Come atleta del vivaio figura la 17enne Lavinia Luciano.

I due capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni faranno affidamento sul valore delle due atlete del vivaio Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato e nelle prossime ore sapranno se si unirà al gruppo una tennista tra quelle straniere del roster.

E proprio la punta di diamante del vivaio palermitano ovvero la 20enne top 200 Wta Giorgia Pedone, tre titoli per lei in stagione, si è così espressa non prima di aver manifestato tutta la sua gioia per aver ritrovato sui campi di Genova nella precedente giornata compagne di squadra e i due capitani.

“La scorsa domenica a Genova pur consapevole di essere in un ottimo momento di forma non mi aspettavo di portare a casa il match contro la lettone Semenistaya che è un’ottima giocatrice con una più che importante classifica Wta. Sono stata davvero felice anche per la vittoria nel doppio insieme ad Anastasia. A Padova cambieremo superficie e sarà una piccola insidia. Io non gioco cemento indoor da tantissimi mesi perché mi sono concentrata in questa stagione solo su tornei in terra rossa. Sabato pomeriggio quando sbarcheremo in Veneto sapremo chi ci sarà da loro ma a prescindere sarà una sfida dura. Sono molto fiduciosa per il campionato in generale – conclude la classe 2004 – in quanto abbiamo una squadra omogenea e che ha tutte le carte in regola per tornare nuovamente in finale e questa volta uscire da Torino con il tricolore”.

E’ possibile seguire il livescore di tutti i match sul sito della FITP

https://www.fitp.it/Campionati-tornei-e-classifiche/Live-score/Risultati-in-diretta-dettaglio?url=3&id=0D915E84-319F-472E-87E3-411BD1580FB1

https://www.fitp.it/Campionati-tornei-e-classifiche/Live-score/Risultati-in-diretta-dettaglio?url=3&id=39E1CCDD-E921-4C48-8202-58E6C2154688

Com. Stam. + foto

squadra maschile by Massimo Ragusa

L’avolese Salvatore Caruso by Massimo Ragusa