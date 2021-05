Sull’autostrada Messina-Catania continuano i monitoraggi delle gallerie che hanno il compito di rilevare in modo approfondito e scientificamente attendibile lo stato di conservazione e degrado.

Coordinate da Autostrade Siciliane, con il supporto di tecnici specializzati e ricercatori universitari, le indagini strutturali vengono effettuate tramite l’utilizzo di georadar, lo strumento che con le onde elettromagnetiche indaga la natura delle strutture rivelandone anche le eventuali criticità all’interno nascoste alla vista. Sino a venerdì 7 maggio saranno interessate le gallerie Alì Marina, Bagno, Norittedo e Capo Alì 1, 2 e 3, e pertanto sino a quel giorno rimarrà chiusa al transito veicolare la carreggiata di valle (in direzione Messina), tra il km. 16,634 e il km. 12,368, e verrà istituito il doppio senso di marcia sulla corsia opposta.

Proseguono per Autostrade Siciliane anche i lavori di costruzione di una nuova barriera acustica di duecento metri lineari sulla A18, all’altezza del comune di Santa Venerina. Per la realizzazione dell’opera, progettata secondo i più recenti studi di ingegneria fonetica, si stanno utilizzando materiali all’avanguardia che impediranno la propagazione di onde sonore, attraverso il loro assorbimento e senza rifletterli. In altri termini, l’intervento, che si inserisce in una visione più ampia di rispetto della qualità della vita, azzererà l’inquinamento acustico, prodotto da auto e camion, che sino ad ora ha saltuariamente afflitto una porzione del territorio comunale di Santa Venerina. Sino al termine dei lavori, previsto per il 20 maggio, rimarrà ridotta la sola corsia autostradale di valle (in direzione Messina), tra il km. 62,624 e il km. 62,473.

Infine, ancora sulla Messina-Catania, per consentire alla TIM S.p.A. il recupero di vecchi impianti dismessi, sino all’11 giugno rimarrà parzializzato il tratto in direzione Catania compreso tra il km. 0,900 e il km. 7,600. Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.

Com. Stam.