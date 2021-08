Sulla A18 Messina-Catania è stato rimosso alle cinque di stamattina il doppio senso di circolazione di circa otto chilometri che, a cavallo tra le località S. Stefano e Itala, non pochi disagi procurava agli automobilisti.

Circa un mese fa era stata disposta la chiusura della carreggiata autostradale di monte (in direzione Catania) e istituito il doppio senso di marcia su quella opposta, affinché si potesse allestire urgentemente un cantiere utile a realizzare all’interno della galleria Barune alcuni delicati lavori di messa in sicurezza; dagli accertamenti svolti da Autostrade Siciliane erano, infatti, risultati essere particolarmente rischiose per gli automobilisti in transito le condizioni del tunnel e da lì la decisione di intervenire tempestivamente.

Il cantiere è stato rimosso e da stamane si è tornato a circolare regolarmente lungo le due carreggiate, in tempo per favorire l’intenso traffico veicolare del contro esodo previsto per i prossimi giorni e in particolare modo per questo weekend.

