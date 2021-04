Nell’ambito delle operazioni volte al contrasto al trasporto illecito e all’abbandono incondizionato di rifiuti, la Polizia municipale ha posto ieri sotto sequestro penale un autocarro in via Maccionello, zona critica più volte segnalata per la presenza di rifiuti nei pressi dell’Ospedale Cervello.

Gli Agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana, in abiti civili e a bordo di autoveicolo senza segni distintivi – si legge in una nota proveniente dal Comando della Polizia Municipale – durante il servizio di controllo del territorio notavano un autocarro Fiat Talento fermo sul lato sinistro della carreggiata con il portellone posteriore aperto e due individui impegnati a scaricare sul suolo pubblico del materiale presente all’interno, consistente in 30 pannelli in gesso con annessi faretti ad incasso al neon.

Al controllo documentale i soggetti, identificati in L.V.F. di 43 anni e C. M. di 22, entrambi dipendenti di una ditta di impianti telematici con sede a Palermo, non esibivano alcuna autorizzazione al trasporto di rifiuti e la ditta risultava priva di qualsiasi autorizzazione o iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Entrambi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per trasporto non autorizzato e abbandono di rifiuti RAEE.

La carta di circolazione del veicolo veniva trattenuta e il veicolo veniva posto sotto sequestro preventivo con il relativo carico.

Da gennaio le pattuglie del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana che operano nel territorio hanno effettuato 311 accertamenti sull’abbandono dei rifiuti dai quali sono scaturiti 101 verbali; posti sotto sequestro 6 autocarri, una pala meccanica e 3 aree adibite a discarica. 10 persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria.