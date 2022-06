“Abitudine sbagliata”, il nuovo singolo di Francesco Giordano

Dal 3 giugno 2022 disponibile in rotazione radiofonica “Abitudine sbagliata” (Pink House Agristudios/Rara Records), il nuovo singolo di Francesco Giordano disponibile su tutte le piattaforme digitale dal 20 maggio.

Il principio del pregiudizio, la spontaneità nel giudicare chi non è di nostra conoscenza.. Tutti siamo parte di questo cerchio viziato.. Donne in tiro?! ..Giudichiamo.. Ragazzi svogliati?! Giudichiamo. Approfondire, argomentare e Conoscere.. Per poi eventualmente giudicare. Toccar con mano per non cadere nel solito errore. Tutto questo, Per abitudine..

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano nasce nella primavera del 2019 durante una fase non proprio felice della mia vita, dove mi trovavo a giudicare qualsiasi persona o cosa mi passasse davanti. Successivamente mi accorsi che dovevo in qualche modo smetterla di giudicare per le apparenze o per un’impressione scaturita dall’istinto. A quel punto presi un foglio, iniziai a comporre un giro di accordi e proprio in quel momento estrapolai dalla mia immaginazione un testo ed una melodia inerente al tema del pregiudizio visto sotto un punto di vista negativo. Da lì nacque appunto abitudine sbagliata”.



Nel videoclip di “Abitudine sbagliata” il protagonista è alla guida della sua macchina, disegna lui il suo percorso. Con una semplice metafora vediamo associarsi il percorso in macchina con il percorso della vita di ognuno di noi, nel corso del quale ci imbattiamo in una serie di personaggi ai quali siamo soliti dare delle etichette, stereotipandoli e partendo da una visione di diffidenza iniziale. Quando poi ci accompagnano nel nostro percorso, condividendo un pezzo di strada insieme lunga o breve che sia, impariamo a conoscerli e la visione che abbiamo di loro cambia, il pregiudizio lascia quindi spazio ad un giudizio, sempre personale, ma basato su una conoscenza diretta e condivisione.

Guarda il videoclip

Ascolta il brano su Spotify

Biografia

Francesco Giordano, 23 anni, nato a Loreto(AN) IL 24/04/1998. Cantautore Marchigiano, inizia a studiare canto dall’età di 13 anni. Studia pianoforte e composizione classica / pop per circa 3 anni. Scrive canzoni dall’età di 18 anni dopo aver compiuto la maggior età. Ha partecipato a diversi concorsi sia al livello regionale che nazionale raggiungendo nella maggior parte dei casi un distinto piazzamento in classifica. Tra i vari contest a cui ha partecipato notiamo: Sanremo, tour music fest, Cantamonte, Gazebovoice, Festival dell’adriatico premio Alex baroni, premio PAE cantautori emergenti fantastico festival e Musicultura. Ha collaborato con il pianista Giampaolo Pape Gurioli e il produttore artistico Francesco Sardella per la realizzazione del suo primo album dal titolo “SFUMATURE” costituito da ben 10 brani ognuno con un suo proprio stile. Vincitore assoluto del primo PAE artisti emergenti per cantautori con il brano “il segreto in una nota” uscito lo scorso 18 marzo, dopo “Eterno Presente”, Francesco Giordano presenta “Abitudine sbagliata”, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 maggio e in rotazione radiofonica dal 3 giugno.

Com. Stam./foto